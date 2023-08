Un detalle en las redes sociales de Wanda Nara puso en duda su enfermedad

La modelo y empresaria se mostró desde Estambul con una foto que sembró mucha incertidumbre y reavivó las versiones de que todo se trató de una movida de prensa.

Wanda Nara continúa en Estambul, donde disfruta de su nueva casona con piscina y la compañía de su familia. Después de una tarde de compras, paseo con sus hijos y de presumir el lujoso auto que le regaló Mauro Icardi, hizo un posteo especial desde un centro de estética sin imaginarse que desataría un escándalo que pondría nuevamente en duda su enfermedad.

Fue la doctora Mariana Lestelle quien quedó en shock al ver la foto de la exconductora de MasterChef (Telefe) haciéndose un procedimiento para mejorar su figura, ya que estaría prohibido ante su delicado estado de salud, del que prefirió dar muy poca información cuando fue consultada.

“Veo las historias de IG de Wanda haciéndose un tratamiento estético que está contraindicado en pacientes oncológicos en tratamiento. A lo mejor es una publicidad y no es de ahora. A lo mejor no es una paciente oncológica o está mal asesorada, no lo sé. Le deseo lo mejor, pero si fuese algo hematológico como fue planteado públicamente, están contraindicados tratamientos que estimulen el drenaje linfático y que pueda romper células musculares”, lanzó la médica, y varios usuarios coincidieron con sus declaraciones. “Esta mujer no tiene nada, finge, se ríe de todos nosotros”, opinó una de sus seguidoras.

Wanda Nara detalló el momento exacto en el que le comunicaron su enfermedad



Wanda Nara volvió a hablar de su estado de salud. En medio de varias especulaciones sobre la enfermedad que le detectaron, eligió mantener el diagnóstico en absoluta reserva, aunque confirmó que se someterá a un tratamiento en la Argentina. Lo que sí detalló es cómo fue el momento exacto en el que recibió la noticia y cómo se lo contó a sus hijos, su gran sostén en este duro camino que le tocó atravesar.

“Fue todo muy rápido para mí. Me hice análisis porque viajaba y, como se filtró, no salió como esperaba. Me dijeron que no podía subirme a un avión y no se sabía por cuanto tiempo. Fue un shock para toda la familia. Dudo mucho sobre hablar del tema porque la gente te juzga. En este momento prefiero guardármelo. Cuando esté un poquito más fuerte lo voy a contar, me hubiese gustado que fuese de otra manera. Nunca jugaría con un tema de salud. La salud es el límite”, sostuvo al aire de Telefe Noticias.