Santiago Cafiero pidió "mecanismos alternativos" al FMI

El canciller Santiago Cafiero dijo que "el G20 debe discutir la arquitectura financiera global", a pocas semanas de la cumbre en Nueva Delhi.

El canciller Santiago Cafiero sostuvo que "el ámbito para discutir la arquitectura financiera global es el G20" y celebró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiera debatirla, en sintonía con lo que pidió el presidente Alberto Fernández, ya que "potencia lo que la Argentina planteará" en ese foro.

El G20 "es un mecanismo que se inició como un ámbito más vinculado a las finanzas internacionales", se reunirá en Nueva Delhi, India, el 9 y 10 de septiembre. Para Cafiero, es "el ámbito para discutir a fondo" las "finanzas internaciones".

El FMI "desvirtuó su objetivo"

Cafiero dijo que el presidente Alberto Fernández "planteó la necesidad de discutir una nueva arquitectura financiera global". De esta forma, apuntó contra el FMI, "que se creó para ser un prestamista en un momento de tensión por la crisis de la balanza de pago de los países". "Hoy está totalmente desvirtuado su objetivo", aseguró. Esta semana, el organismo internacional acordó un nuevo desembolso de USD 7.500 millones con el Gobierno argentino y fijó nuevas medidas de ajuste.

"Eso fue producto de los acuerdos de Bretton Woods. Se diseñó esta estructura del multilateralismo financiero, que se fue derivando e hizo que haya sobrecargos, que son para pagarle los sueldos a la burocracia del FMI" agregó.

"Países como la Argentina pagan sobrecargos. O Ucrania. Es decir, hay mucho para discutir. La agenda global se preocupa sobre cambio climático, pero un país como Barbados, producto del cambio climático que no ha generado, paga sobrecargos y, por otro lado, el cambio climático lo afecta en su economía diaria. Estas son las cuestiones que hay que debatir".

Cafiero opinó que "es muy importante que el presidente de Estados Unidos haya tenido estas declaraciones, porque potencia lo que la Argentina va a plantear en el G20 de la India: volver a reclamar, como lo hizo en 2021 en Italia y en 2022 en Indonesia, un nuevo orden desde el punto de vista de la agenda de financiamiento global, del financiamiento del cambio climático y fundamentalmente de lo que es la arquitectura financiera global".

Cafiero: el FMI "es un cepo al desarrollo nacional"

"Hoy el FMI, lejos de ser una institución que ha venido a generar préstamos para salvar una situación determinada, se termina transformando en un cepo al desarrollo nacional" enfatizó el canciller. Cafiero adelantó que "Toda la emisión de Derechos Especiales de Giro que hizo el FMI" es parte de la agenda para el G20.

"Tenemos que hacer estos planteos a nivel global y regional, en un mundo atravesado por la pospandemia, la guerra y el cambio climático. Estas crisis suponen modificar actitudes y acciones, y buscar con creatividad mecanismos alternativos, para poder abordarlos" puntualizó.

"En países como los nuestros, que estamos ahora transitando una crisis cambiaria producto de la sequía, la guerra, la pandemia, el aumento de la energía y la inflación global, sumado a la inflación que ya teníamos, genera por supuesto una situación compleja" continuó.

Cafiero adelantó que "una vez pasada esta situación absolutamente temporal, lo que la Argentina debe discutir es un modelo de desarrollo, cómo se va a vincular al mundo, como va a salir de este estrangulamiento externo que tenemos siempre".

"Salir de ahí implica traer dólares. ¿Cómo los traemos? ¿Con endeudamiento, como lo trajo Macri, para alimentar la timba financiera? No sirvió, hubo fuga de capitales y se está investigando en la justicia. Nosotros decimos que tiene que ser a partir de mayor producción y exportación, agregándole valor. Los dólares se traen exportando más, no rifando la soberanía monetaria. No existe esa dolarización porque sí. No existe eso", criticó el canciller.

Los planteos de Argentina en la asamblea de la ONU

Cafiero avisó que en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas Argentina hará "un planteo sobre la visión de este mundo multilateral, de cómo hay que definir, rediscutir, la agenda institucional del multilateralismo de los diferentes foros".

"De que en esos foros, esos ámbitos, cuando tienen decisiones, se cumplan. Ese tiempo de cuestiones está atravesada, por supuesto, por una crisis en la seguridad internacional, que tiene que ver con los conflictos bélicos" cerró.