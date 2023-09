Jésica Cirio reveló que inició los trámites de divorcio junto a Martín Insaurralde

La conductora de La peña de Morfi dio detalles de cómo atraviesa su separación y contó por qué actualmente hace terapia con una psicóloga y un psiquiatra.

Desde sus comienzos, Jésica Cirio supo mantenerse muy alejada de los escándalos. Poco a poco y a fuerza de trabajo, fue encontrando su propio espacio en los medios y desde hace años se luce cada fin de semana en la conducción de La peña de Morfi, el ciclo musical de Telefe en el que, desde la desvinculación de Jey Mammon, comparte espacio con Georgina Barbarossa. Este sábado, a propósito de la llegada de Diego Leuco al ciclo como reemplazo durante unas semanas, la actriz y modelo brindó una entrevista en la que terminó abriendo su corazón y refiriéndose a su presente, tras la separación del jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.

“Le enviamos un abrazo fuerte a Georgina, que debe estar entrando al quirófano”, expresó Cirio, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Allí, recordó que este domingo se incorpora Leuco y aseguró estar “muy contenta” de recibirlo. Luego, sin preámbulos, aceptó abrir las puertas de su presente personal y se refirió a su separación, tras una década de relación. “Una trata de ir transitando la vida de la mejor manera posible, con todos los imprevistos que puede tener. Siempre hay que mirar el lado positivo y no quedarse con el ‘¿por qué a mí?’. Antes, de chica, no me resultaba tan sencillo. De adulta lo que entendí es que hay que cambiar esa pregunta por otra: ‘¿Para qué?’, porque siempre hay algo para entender, para cambiar”, comenzó.

Y reveló: “Mi separación la tomo como parte del crecimiento, de la vida. Es una oportunidad para entender que hay distintas maneras de seguir siendo familia, por más que no seamos más pareja. Eso no quiere decir que no estemos transitando el dolor o que no nos sintamos frustrados; porque, como todo el mundo, cuando nos casamos lo hicimos pensando que era para toda la vida. Pero tenemos que entender que es lo mejor para Chloe y para nosotros. Los dos somos muy adultos y con el tiempo vamos a entender que podemos seguir teniendo una familia hermosa para toda la vida”.

“No voy a contar quién tomó la decisión; esas cosas las guardo para nosotros. Sí puedo decir que los dos entendimos que íbamos por caminos diferentes y pudimos ir procesándolo y madurándolo. Con el tiempo, fuimos entendiendo que separarnos era lo mejor. El momento más complicado fue hablar con Chloe... Pero siempre fue con mucho amor hacia ella. Y, como todo, es cuestión de tiempo. Todo es de a poco, nada es en un día ni simple. Hay que ir reiterando la charla”.

“Ya comenzamos los trámites del divorcio. No voy a entrar en detalles, pero el proceso es el normal de cualquier pareja que atraviesa esta situación. Siempre vamos a ser familia, y siempre uno va a apoyar al otro y a Chloe, que es lo más lindo que tenemos en nuestras vidas”, reveló. Y afirmó: “Los días en los que Chloe no está conmigo me angustio, pero hoy lo estoy entendiendo y lo trabajo un poco más. Es difícil porque es mi nena, mi única hija. Tiene cinco años y es una etapa en la uno no se quiere perder nada; y es un poco frustrante por la distancia, porque yo volví a Capital y ella va al colegio en zona sur y se torna complicado”.

La conductora contó, además, que desde hace un tiempo hace terapia con una psicóloga y un psiquiatra. “Me parece súper saludable. Así como yo soy súper efusiva y prolija con respecto a mi alimentación y a mi entrenamiento, creo que la salud mental es igual de importante que la salud física. Decidí recurrir a un psicólogo y a un psiquiatra porque los necesitaba y no solo hablo con ellos de conflictos y temas personales, sino también muchas veces consulto temas laborales; porque uno siempre tiene un amigo o una amiga, pero está bueno contar con alguien que tiene una mirada profesional e imparcial . Por eso, muchas veces a la hora de tomar decisiones o de elegir caminos, hoy evalúo el bienestar en general, no solo que me paguen bien o la importancia en sí del trabajo, sino en cuánto me va a beneficiar o perjudicar en mi vida”.

“Antes tenía a mi psiquiatra, pero falleció. A mi psicóloga la tengo desde siempre, pero por un acontecimiento puntual, una crisis, empecé también con un nuevo psiquiatra. No necesitaba medicación. Solo la necesité dos noches, porque a mí me ataca la panza, más allá del no poder dormir. Nunca tuve problemas con el sueño, pero en ese momento sí tenía pesadillas, me costaba volverme a dormir, y me había atacado mucho la panza y había perdido peso. La medicación la tomé dos noches, pero como me levantaba con mucho sueño, no lo tomé más. Y como me gusta la charla con el psiquiatra, sigo con él, porque estoy convencida de que no tenemos que ocuparnos de nuestra salud mental solo cuando estamos atravesando un conflicto . La realidad es que hay un montón de acontecimientos en la vida, más allá de la situación pospandemia, de cómo vivimos, acelerados, y la conflictividad que tiene el vivir”, explicó. “No recuerdo concretamente las pesadillas, pero sí me despertaba agitada y angustiada. Creo que es algo que todos hemos vivido alguna vez en algún momento difícil”, indicó luego.

En la charla, Cirio negó una vez más los rumores que la vinculan sentimentalmente a Rodrigo Gascón, uno de los chef del programa de Telefe. “A Rodri lo amo, es lo más. Y es natural que pasen esas cosas. Hoy estoy muy abocada a Chloe, a mi laburo y a seguir creciendo, no tengo las ganas ni la voluntad de volver a enamorarme. Obviamente, soy una chica todavía joven y seguramente voy a conocer a mucha gente. La vida sigue y si todo se encamina para que eso se dé, genial; y si no, gracias a Dios, la vida me dio una hija maravillosa”, aseveró.

La conductora indicó, además, por qué decidió no abandonar nunca su trabajo y aseguró que la independencia es uno de los valores que intenta inculcarle a su hija: “Es súper importante. Fue algo que siempre tuve claro, porque mi mamá me inculcó desde chica que nunca dependa de nadie, que siempre me haga valer por mí misma, porque eso es lo que me iba a dar independencia y libertad. Y más allá de eso, trabajo porque lo disfruto y porque me gusta. Y creo que también es gratificante para la persona que tenés al lado tener alguien a quien admirar. Pero es respetable la decisión que cualquier mujer tome: hay mujeres que aman y deciden trabajar en la casa, con sus hijos, y es súper válido, también. Y, además, es un trabajo súper cansador, que lleva mucho tiempo. Vale lo que cada uno decida, de acuerdo a sus ganas. Yo trabajo desde muy chica y me gusta. El día que no lo disfrute más, lo dejaré de hacer y me dedicaré a estar en casa”.