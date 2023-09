Una abuela fue atropellada por una camioneta: "No se lo deseo a nadie"

El siniestro vial ocurrió en la esquina de calles General Güemes y 25 de Mayo. "Parece que no me vio, no se fijó", declaró el conductor.

Esta mañana se produjo un grave accidente de tránsito en la esquina de calles General Güemes y 25 de Mayo. Fue cuando el conductor de una camioneta dobló y terminó embistiendo a una mujer mayor de edad que cruzaba la calle.

Luego de ser impactada por el rodado, la mujer cayó pesadamente, golpeó su cabeza con el asfalto y quedó herida. La damnificada fue asistida por el conductor de la camioneta y transeúntes hasta que llegó la ambulania del SAMEC y fue trasladada a un hospital.

Como se puede ver en las imágenes, la mujer perdió bastante sangre tras golpearse la cabeza y le colocaron una venda antes del traslado al nosocomio. Según lo publicado por Zona Oeste Alta, la damnificada sufrió una conmoción tras el accidente y se encontraba desorientada.

La versión del conductor



"Venía por 25 de Mayo, puse guiñe, doblé y salió la señora de la vereda. Parece que no me vio, no se fijó. No sé. Es una señora grande. Me dijeron que tiene golpes. Es la primera vez que me sucede y no se lo deseo a nadie", indicó el conductor en diálogo con El 10 TV.