Un grande de Europa se quedó sin DT y le hizo una propuesta a Marcelo Gallardo

El Muñeco dejó River a fines de 2022 y desde entonces se encuentra sin trabajo.

Desde su partida como director técnico de River Plate a fines de 2022, Marcelo Gallardo continúa sin ocupar un puesto. A pesar de haber recibido múltiples ofertas en estos últimos meses, el Muñeco optó por rechazarlas todas. Sin embargo, en las últimas horas, un gigante europeo lo sorprendió con una llamada.

El Olympique de Lyon se vio forzado a despedir a su entrenador, Laurent Blanc, y no perdió tiempo en buscar su sucesor. La principal elección fue el exentrenador de River, y no dudaron en contactarlo. Gallardo cuenta con experiencia en Francia, ya que tuvo pasos destacados por el París Saint-Germain y el Mónaco durante su carrera como jugador.

No obstante, desde el círculo cercano de Gallardo agradecieron la oferta, pero la descartaron de manera categórica. Según se ha informado, al entrenador no le convence el proyecto deportivo propuesto y no siente ninguna presión por definir su futuro de forma inmediata.

El Lyon tuvo un inicio difícil en la Ligue 1, acumulando tan solo un punto en las primeras cuatro jornadas de la temporada y ocupando el último lugar en la tabla. Además, sufrió una derrota abultada de 4-1 en casa ante el PSG. Entre las filas del equipo se encuentra una de las principales figuras, Nicolás Tagliafico, quien es campeón del mundo con la Selección Argentina.