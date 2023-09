Cómo le fue a la Selección Argentina cuando Messi no jugó

La Pulga viajó a Bolivia, pero no estará en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Messi viajó a Bolivia, pero no participará en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de 2026. Aunque el capitán no se encuentra lesionado, tanto él como el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni decidieron otorgarle un merecido descanso y apoyar al equipo desde la banda. Es bastante inusual que Messi se ausente de los partidos con la Selección Argentina. A continuación, repasaremos sus ausencias más recientes y todas las ocasiones en las que no estuvo presente en las Eliminatorias.

Para encontrar las ocasiones más recientes en las que Messi no jugó con la Selección, no es necesario retroceder mucho en el tiempo. La última vez fue durante el partido amistoso contra Indonesia en la gira por Asia, en junio de este año. En ese encuentro, Messi participó en el partido contra Australia, pero luego Scaloni decidió darle un respiro para que comenzara sus merecidas vacaciones. Esta misma decisión se tomó con Ángel Di María y Nicolás Otamendi. Ese día, la Albiceleste ganó 2-0 con goles de Leandro Paredes y Cristian Romero.

La ausencia previa a ese amistoso ocurrió en la primera convocatoria de 2022 para la doble fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar. La Selección tuvo que enfrentar a Chile y Colombia sin Messi, debido a que su proceso de recuperación después de contagiarse de COVID-19 durante las festividades de Navidad y Año Nuevo en Rosario tomó más tiempo del esperado.

Aunque Messi prefería no faltar, decidió quedarse en el PSG para recuperarse completamente de la enfermedad, lo que le llevó más tiempo de lo inicialmente previsto. A pesar de su ausencia, la Selección pudo arreglárselas sin él, ganando 2-1 a Chile de visitante (con goles de Di María y Lautaro) y 1-0 a Colombia en el Estadio Kempes (con otro gol de Toro Martínez).

Desde su debut en la Selección Argentina, Lionel Messi ha faltado a un total de 12 partidos de Eliminatorias. El rendimiento de la Albiceleste sin Messi muestra cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

• 12/10/13 - Argentina 3-1 Perú (ausente debido a lesión)

• 16/10/13 - Uruguay 3-2 Argentina (ausente debido a lesión)

• 09/10/15 - Argentina 0-2 Ecuador (ausente debido a lesión)

• 14/10/15 - Paraguay 0-0 Argentina (ausente debido a lesión)

• 14/11/15 - Argentina 1-1 Brasil (ausente debido a lesión)

• 17/11/15 - Colombia 0-1 Argentina (ausente debido a lesión)

• 07/09/16 - Venezuela 2-2 Argentina (ausente debido a lesión)

• 07/10/16 - Perú 2-2 Argentina (ausente debido a lesión)

• 12/10/16 - Argentina 0-1 Paraguay (ausente debido a lesión)

• 28/03/17 - Bolivia 2-0 Argentina (suspendido por decisión del tribunal deportivo)

• 28/01/22 - Chile 1-2 Argentina (no convocado)

• 02/02/22 - Argentina 1-0 Colombia (no convocado)