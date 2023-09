Sin Messi, Di María fue el capitán de la Selección Argentina: "Merecíamos un partido así"

Fideo fue quien usó el brazalete en el triunfo ante Bolivia en La Paz por las Eliminatorias.

La Selección Argentina venció a Bolivia, por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. Lionel Messi no jugó ni fue al banco, por lo que Ángel Di María fue el capitán del elenco nacional en la altura de La Paz.

Fideo tuvo la gran oportunidad de ser el portador del brazalete que dejó vacante Messi. El jugador de Benfica había sido capitán desde el inicio durante cuatro partidos vistiendo la celeste y blanca: el 1-0 ante Uruguay en 2021 en Montevideo, el 2-1 en Chile y 1-0 vs. Colombia en Córdoba en 2022. Y la última vez vs. Jamaica, amistoso previo al Mundial y luego le dio la cinta cuando entró desde el banco.

A su vez, también pudo ocupar ese rol en el último cotejo de Eliminatorias Sudamericanas, cuando el 10 de la Scaloneta salió reemplazado frente a Ecuador en el Estadio Monumental: después de meter el golazo de tiro libre, el astro fue sustituido por Exequiel Palacios a los 89 minutos.

Tras el partido contra la Tricolor, Di María había hablado de la capitanía y del valor de tener a Leo: "Para mí es un orgullo haber sido capitán unos minutos, que Leo me de la cinta. Es algo muy especial después de tantos años en la Selección. Y él le sigue pegando a la pelota como siempre, es el mejor del mundo, el mejor de la historia".

"Sentimos un poco la altura, pero cada vez que llegamos pudimos convertir, éso fue lo importante. Merecíamos un partido así", aseguró Di María en declaraciones a TyC Sports.

El "Fideo" añadió que además, no le hicieron goles al 'Dibu' (Emiliano Martínez), por lo que es bueno terminar con el arco en 'cero'. Ésto recién empieza, pero era muy importante ganar".

Respecto del cariño que recibió el seleccionado de parte del público boliviano, Di María comentó que "es imposible que la gente de otros países no quiera a Argentina, tenemos al mejor del Mundo, quien hoy no pudo jugar por una molestia, pero todos aman a Messi".

Finalmente, con relación al uso de la cinta de capitán ante la ausencia de Lionel Messi, el delantero del Benfica de Portugal comentó "fue algo muy lindo, pero fue porque no estaba 'Leo'. No hablamos nada con él respecto del tema, porque hasta último momento no se sabía si iba a jugar, pero bueno la responsabilidad quedó para mí y fue muy lindo".

Argentina le ganó esta tarde a Bolivia por 3 a 0 en el estadio Hernando Siles de La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.