Cuándo volverá a jugar la Selección Argentina por las Eliminatorias

Los próximos rivales del equipo de Scaloni serán Paraguay de local y Perú de visitante.

La Selección Argentina recibirá a Paraguay el jueves 12 de octubre desde las 21 en el estadio Mas Monumental por la tercera fecha de Eliminatorias Sudamericanas y visitará a Perú el martes 17 en el estadio Nacional, de Lima, a partir de las 23, por la cuarta jornada.

Programación de la 3ª fecha

Jueves 12 de octubre

17:00 - Bolivia vs. Ecuador

17:30 - Colombia vs. Uruguay

20:30 - Brasil vs. Venezuela

21:00 - Argentina vs. Paraguay

21:00 - Chile vs. Perú

Programación de la 4ª fecha

Martes 17 de octubre

18:00 - Venezuela vs. Chile

19:30 - Paraguay vs. Bolivia

20:30 - Ecuador vs. Colombia

21:00 - Uruguay vs. Brasil

23:00 - Perú vs. Argentina