Google: comenzó el juicio de tecnología más grande en 20 años

El Departamento de Justicia sentó en el banquillo al famoso buscador, acusado de pagar miles de millones de dólares para sostener su posición dominante.

Este martes comenzó en Estados Unidos un juicio que podría cambiar el futuro de la tecnología. El Departamento de Justicia estadounidense sentó en el banquillo a Google, acusándolo de pagar miles de millones de dólares a otras empresas (entre ellas Apple) para sostener su posición dominante en el mercado de los buscadores online. Para los especialistas, no ha habido un juicio de tal magnitud desde finales de los años noventa cuando Estados Unidos fue contra Microsoft. En esa ocasión la denuncia fue similar: Microsoft estaba acusado de mantener su posición con restricciones para que los usuarios de PC instalaran navegadores que no fueran Internet Explorer. "Este caso es sobre el futuro de Internet", dijo Kenneth Dintzer, argumentando para el Departamento de Justicia que Google comenzó a mantener su monopolio de manera ilegal en 2010. La acusación asegura que pagaron miles de millones de dólares anuales a fabricantes de dispositivos como Apple Inc, empresas de telefonía móvil como AT&T y fabricantes de navegadores como Mozilla para mantener su motor de búsqueda en lo más alto. En su defensa, Google argumenta que su abrumadora cuota de mercado no se debe a que haya infringido la ley, sino a que es un motor de búsqueda rápido y eficaz, además de gratuito. Los abogados de Google argumentarán que los consumidores pueden eliminar la aplicación de Google de sus dispositivos o simplemente escribir Bing de Microsoft, Yahoo o DuckDuckGo en un navegador para utilizar un motor de búsqueda alternativo. Asimismo, alegarán que los consumidores se quedan con Google porque confían en él para responder a sus preguntas y no les decepciona. El juicio se inició ante un tribunal federal de Washington DC y se espera que dure hasta 10 semanas. Tiene dos fases. En la primera, el juez Amit Mehta decidirá si Google ha infringido la legislación antimonopolio en su forma de gestionar las búsquedas y la publicidad en las mismas. En la segunda, de encontrarse que infringió la ley, Alphabet -la firma matriz de Google- podría verse obligada a separar el servicio de búsqueda de otros como el sistema operativo Android o Google Maps, lo cual implicaría la mayor división forzosa de una empresa estadounidense desde la de la telefónica AT&T en 1984. Cuál es el rol de Apple en la denuncia contra Google La firma le pidió a Google una licencia para usar su motor de búsqueda en el navegador Safari en 2002, sin dinero ni requisitos de exclusividad. Tres años después, Google le propuso a Apple mantener su buscador como opción predeterminada a cambio de repartir los ingresos. En 2007, Apple quiso ofrecer a sus usuarios una ventana para escoger entre Google y otro navegador como Yahoo!, pero Google, vía un e-mail, le advirtió que, de no ser escogida como opción por defecto, no habría porcentaje de ingresos. Dintzer explicó que, ante tal situación, Apple no tuvo más opción que seguir incluyendo a Google de forma predeterminada y, a 2020, recibía entre u$s4.000 millones y u$s7.000 millones a cambio.