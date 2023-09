Raúl Timerman: "El peronismo es capaz de levantar cinco o seis puntos y llegar al balotaje"

El analista político dijo en Libertad de Opinión que “Milei puede ganar en primera vuelta si Bullrich se desmorona”.

La incertidumbre copó la escena de la política. Si antes de las PASO del 13 de agosto el escenario era incierto, para las generales del 22 de octubre, ello se profundizó. Lo dicen los analistas, los encuestadores y hasta los propios protagonistas de la escena. Este martes, en Libertad de Opinión, Raúl Timerman pintó varios cuadros. Uno de ellos fue que Milei podría ganar en primera vuelta si Patricia Bullrich se desmorona. El otro escenario hace referencia a un peronismo que tracciona cinco o seis puntos en todo el país y llega al balotaje. Todo está por verse.

“Electoralmente el país está complicado porque se da una situación nueva en la Argentina; la sociedad dice que la democracia está en crisis y que los políticos son los responsables. El peronismo y el radicalimsmo, no han podido ninguno de los dos presentar un candidato salido de sus filas. Sí ha ganado el que no ha salido de las filas partidarias; que empezó a crecer durante la pandemia; donde apareció una fuerte resistencia de todo lo que venga de la política. La política también es responsable de eso, no nos olvidemos del vacunatorio vip y de la fiesta en olivos”, señaló el analista en LDO.

Los últimos porcentajes que manejan las encuestas refieren a Javier Milei en 34%, Massa 30% y Bullrich 26%, según lo aseguró Timerman. Pero son números que dejan cierto margen de duda porque el analista aclaró que en el análisis de las medidas de Milei, el votante asegura que confía en él pero que no sabe cómo hará para solucionar los problemas diarios”.

“Con estos números el escenario es de balotaje, pero si se desmorona Bulrrich, Milei puede alcanzar los 40 puntos en primera vutla. Hay un escenario de incertidumbre. Si Massa entra en el balotaje, le tendrá que demostrar a los argentinos que él es el cambio bueno si quiere ser competitivo. Cada uno de los aspectos tiene una cantidad de facetas”, añadió.

El rol del radicalismo también será clave en este contexto. Cabe destacar que el histórico partido no lleva dandidato propio, ni compitió en una PASO con el PRO y la Coalición Cívica. Sólo tiene un compañero de fórmula de raigambre radical que acompaña a Patricia Bullrich. Es decir, la coalición podrá aportar votos para distintos sectores si se analiza la historia política.

“El radicalismo está ganando una gobernación tras de otra pero no se animó a disputar en unas PASO la interna. A Bullrich sus argumentos no le sirven frente a lo que plantea Javier Milei. Pero el peronosimo tampoco pudo proponer un candidato; tuvieron que buscarlo a Massa, que viene de un partido minoritario dentro de la coalición, para que sea el candidato y trate de unificar a todo el espacio. El aparato del peronismo sabe a quién llevar a votar, en todo el país. El peronismo es capaz de levantar cinco o seis puntos de lo que sacó, que le podría asegurar llegar al balotaje”, puntualizó.