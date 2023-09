Un salteño mentía que tenía una empresa de alquiler de autos y estafó a muchas personas

Se trata de un salteño conocido como "Negrito". Son varias las denuncias que ya tiene en su contra.

Varios salteños coincidieron en denunciar a un salteño que se dedicó a estafar a todo el mundo. Lo que tienen en común la mayoría es que eran amigos o conocidos del acusado. El modus operandi es el siguiente, "le das dinero para el alquiler de los vehículos y después te pone cualquier excusa para no devolverte", advierten.

Ana Laura Zenteno, es una de las damnificadas que ya radicó su denuncia contra Nicolás Soruco, más conocido como "Negrito Nico". En diálogo con Somos la Mañana, en Somos Salta, contó que el señor era amigo de su marido, por lo que "le confiamos el alquiler de 8 vehículos en el mes de mayo".

De acuerdo al relato de la víctima, "dos días antes nos empieza a decir que tenía inconvenientes, que no llegaba y así hasta que empezó a desaparecer. Así nos dimos cuenta que lamentablemente nos había estafado", dijo. Le habían pagado $145.000 por los vehículos, "fue una situación tremenda no nos esperábamos porque era amigo", agregó.

Al no hacerse cargo, les mandaba mensajes y los mandaba a la empresa para que la que supuestamente trabajaba, pero no había ninguna empresa. "Fuimos a la comisaría a realizar la denuncia y nos enteramos que había más damnificados, y que también eran amigos de él y nos pusimos en contacto para ver cómo seguir".

Asimismo, en su relato señaló que hace como dos semanas atrás comenzó a devolver la plata a algunos pero faltan muchos otros. "Algunos le prestaron hasta el auto, porque confiaron en que eran amigos y después no se los quería devolver. No lo volvimos a ver nunca más, no sabemos nada de él", remarcó.