Raphael Clauss será el árbitro para el choque entre Argentina y Paraguay

La Conmebol anunció las designaciones arbitrales para las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El brasileño Raphael Clauss será el árbitro el partido Argentina vs. Paraguay por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, mientras que el venezolano Jesús Valenzuela estará en Perú-Argentina correspondiente a la cuarta fecha.

Además, Conmebol difundió el resto de las designaciones con la presencia del argentino Facundo Tello para Ecuador-Colombia de la fecha 4, junto a los asistentes Juan Pablo Belatti, Diego Bonfá, Yael Falcón como cuarto árbitro y Jorge Baliño en el VAR.

Programación y designaciones:

3ª fecha (jueves 12 de octubre):

17.00 - Bolivia vs. Ecuador - Árbitro: Cristian Garay (Chile)

17.30 - Colombia vs. Uruguay - Árbitro: Piero Maza (Chile)

21.00 - Argentina vs. Paraguay - Árbitro: Raphael Clauss (Brasil)

21.00 - Chile vs. Perú - Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

21.30 - Brasil vs. Venezuela - Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

4ª fecha (martes 17 de octubre):

18.00 - Venezuela vs. Chile - Árbitro: Flavio De Souza (Brasil)

19.30 - Paraguay vs. Bolivia - Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

20.30 - Ecuador vs. Colombia - Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

21.00 - Uruguay vs. Brasil - Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

23.00 - Perú vs. Argentina - Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)