Juliana Díaz contó qué hizo Maxi Giudici antes de intentar suicidarse

La participante del Bailando 2023 brindó una entrevista y dio más detalles de cómo se manejó su ex pareja antes de atentar contra su vida.

En las últimas horas, se supo que Maxi Giudici, ex Gran Hermano, intentó quitarse la vida, pero fue salvado por su ex novia Juliana Díaz y su amigo Alexis Quiroga. Este viernes por la noche, la participante del Bailando 2023 brindó una entrevista a LAM y contó más detalles de cómo fue transitar ese terrible momento. “No quise que vea nada. Lo pusimos en poco en contexto porque me lo entregaron dado vuelta. Era llevarlo a su departamento con custodia policial hasta que llegara su madre, o traerlo acá y que yo lo pueda contener”, comenzó diciendo Juliana. Y, agregó: “Estaba totalmente pasado de cosas. Para mí, no lo internaron, lo pusieron en una silla con un suero cuando el chico se tomó un blister entero de pastillas. Durmió toda la tarde, recién se levantó a comer algo, pero no sabe bien qué pasó anoche. Se acuerda de poquitas cosas. Es horrible, la verdad”. Además, Juliana dio detalles del estado anímico que venía teniendo el cordobés: “El Negro hace rato que viene bastante depre y bajón. Creo que hay muchas cosas que no se saben porque el siempre muestra la parte linda e intenta estar bien. Hará un mes, empezó con un psiquiatra a tomar medicación. No está siguiendo bien el tratamiento y creo que eso lo tiene desequilibrado”. Lejos de terminar ahí con su relato, la oriunda de Venado Tuerto habló de cómo estaba su relación con Maxi: “Pasaron muchas cosas en nuestra relación, muchas idas y vueltas. Se siente muy solo, con mucho tiempo libre. Ayer me llamo súper angustiado. Yo había tomado la decisión de separarnos porque se estaba tornando muy poco sana la relación, muchas peleas, se estaba volviendo un poco tóxico y fuerte. Es súper difícil”. Y cerró, muy angustiada: “Ayer dejó de contestar el teléfono y empezó a mandarle mensajes a gente conocida nuestra diciendo que se iba a quitar la vida, le pasó las cuentas bancarias a su mamá como despidiéndose. Intentamos hablar con él, no nos contestaba y a mí me agarró una desesperación terrible. Ahí llamamos a la policía. Fue el Conejo y le tuvo que abrir el conserje porque Maxi estaba totalmente desmayado”.