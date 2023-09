La respuesta de la China Suárez a la modelo que la acusó de espiar a su marido

La actriz subió una postal muy sugerente, con un mensaje oculto para todos los que la critican públicamente.

La China Suárez volvió a estar en el foco de la polémica, después de que una modelo uruguaya la acusa de “mirarle” el marido. Antonela Lima publicó un explosivo mensaje en Twitter, donde la acusa veladamente de tratar de robárselo. “La China le mira las historias a mi marido”, escribió la esposa del futbolista Ignacio “Colo” Ramírez. Y agregó, dándose un lugar que no le cabe: “Nunca me había sentido tan Pampita en mi vida”. Tras la viralización del tuit de la uruguaya, la China Suárez tomó una drástica decisión, que muestra cuál es su sensación al respecto. La actriz y cantante cambió su foto de portada en su cuenta de Instagram, y colocó una postal hot que dice mucho a quien sepa mirar. Eugenia posa para la foto en corpiño negro de encaje. Pero sostiene sus pechos con las manos. La pose, que para algunos puede ser muy sugerente, otros la interpretaron como un mensaje para la modelo uruguaya: que no se cuelgue de sus tetas. Muchos de sus seguidores supieron leer entre líneas, y le comentaron al respecto. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de China suarez (@sangrejaponesa) El uruguayo Juan Ignacio Ramírez Polero nació en Mercedes, y tiene 26 años. Se desempeña como centro delantero en Nacional, donde jugó junto a Nicolás De la Cruz, el futbolista de River. En un momento, fue buscado por Boca para reforzar el puesto de número 9. El Colo Ramírez jugó dos partidos del 2022 en el Saint-Etienne de Francia antes de pasar al Nacional de Uruguay, donde lleva anotados 21 goles en 63 partidos y una asistencia.