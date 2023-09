Café en ayunas, salud digestiva y lo que dicen los especialistas

Siempre existe el debate sobre si tomar una taza de café a primera mañana puede afectar nuestra salud.

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y es conocido por su capacidad para aumentar el estado de alerta y mejorar el rendimiento mental. Muchas personas son casi dependientes del café, y disfrutan de una taza por la mañana como parte de su rutina diaria, incluso antes de desayunar. Algunos mitos populares relatan la idea de que tomar café sin haber comido antes puede traer graves efectos negativos en la salud. Por ejemplo, dañar el estómago y generar acné, caída del cabello, ansiedad, problemas de tiroides o menstruaciones dolorosas. Sin embargo, ¿esto es verdad?. Un estudio liderado por Byron Cryer, jefe de medicina interna del Centro Médico de la Universidad Baylor en Dallas, no encontró ninguna relación significativa entre el consumo de café y la formación de úlceras en el estómago o el intestino, incluso entre los que bebían tres tazas o más al día. “No es probable que el café, ni siquiera concentrado, provoque lesiones en el estómago”, señaló Cryer. “Y mucho menos en las dosis habituales de las bebidas comunes”. Sin embargo, consumir café a primera hora si trae un efecto negativo, ya que tiene efecto en la producción de cortisol, una hormona del estrés que se encarga de mantenernos alerta y regular la energía, la cual fluye en el cuerpo a lo largo del día, con niveles máximos al despertar y puede generar picos de estrés. “La cafeína puede provocar un aumento del cortisol, por lo que consumirla cuando el cortisol ya está alto puede conducir a niveles poco saludables de la hormona del estrés”, explicó. Consejos para evitar complicaciones Hidratación: Acompañar el café con un vaso de agua para contrarrestar la deshidratación.

Acompañar el café con un vaso de agua para contrarrestar la deshidratación. Limitar la Cafeína: Controlar la cantidad de cafeína que consumimos al día y evitar tomar grandes cantidades en ayunas.

Controlar la cantidad de cafeína que consumimos al día y evitar tomar grandes cantidades en ayunas. No va solo: Acompañar la primera taza de café del día con algo sólido para comer.