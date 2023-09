Su novio le regaló "flores amarillas", ella lo presumió y las redes se burlaron: "Grasa"

Una usuaria de Twitter compartió el obsequio que le dio su pareja por el Día de la Primavera y recibió críticas por parte de los internautas en las redes sociales.

Las historias de parejas que se difunden por las redes sociales son uno de los contenidos predilectos de los usuarios a la hora de consumir. Son aquellos que se viralizan más rápido entre las personas y que generan en los espectadores la necesidad de vivir algo similar.

Como en las películas de amor, muchos navegantes se ponen en la piel del "último o la última romántica" para conquistar a sus parejas y generar furor entre los seguidores que miran constantemente sus publicaciones.

En esta oportunidad, una joven utilizó su cuenta de Twitter para mostrar el regalo que le hizo su novio por el día de la primavera y recibió muchas críticas por parte de los internautas, porque él no le entregó un ramo de flores convencional.

En los últimos años, se volvió tendencia que las parejas se regalen por el día de la primavera un ramo de flores color amarillo y que lo compartan en los medios digitales. La preferencia nació producto de una canción perteneciente al soundtrack de la famosa novela de televisión "Floricienta" de Cris Morena, en la que la protagonista cantaba: "ella sabía, que él sabía que algún día pasaría que vendrías a buscarme con tus flores amarillas...".

Tras viralizarse profundamente la letra de esta canción, los internautas comenzaron a pedir fuertemente y a soñar con que sus príncipes azules y princesas les regalaban un ramo con plantas de las mismas características, cada vez que llegaba esta etapa del año.

En este sentido, una joven usuaria de la red social de la X, conocida como "@Camifuentess_" recibió por parte de su pareja un ramo de flores amarillo pero no convencional. El obsequio no estaba hecho con plantas reales, sino que más bien él se había tomado el tiempo de armarle unas flores con billetes de 1000 pesos. Lo envolvió en papel rosado como si fuera un verdadero ramo y se lo dio acompañado de una bandolera color fucsia que la dejó maravillada.

La usuaria decidió compartir la foto de los regalos en sus redes sociales acompañada con una frase que decía "me cumplió mi fantasy", con el fin de mostrar que a ella también le habían entregado sus flores y el gesto de su novio, pero no recibió las respuestas que esperaba.

En su lugar, los internautas comenzaron a criticarla y a catalogar su regalo como de mal gusto o "grasa". Así, la publicación se viralizó rápidamente, alcanzando los 4 millones de visualizaciones y alrededor de los 53 mil likes.

"Ni siquiera son amarillas", "jajajaja es lo más grasa que vi en mucho tiempo", "jajaja a ese le hicieron algún trabajito se me hace jajaja", "no sé como explicarlo, pero me caería re mal si me cae con un ramo así", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Sin embargo, no todos se pusieron en su contra, algunos seguidores se pusieron contentos por el obsequio e incluso le hicieron saber que soñaban con tener algo así: "esas son las flores amarillas que quiero", "te van a venir a criticar las pelotudas haditas, vos andá y gastate la plata en lo que quieras reina", "¿dónde consigo uno de esos?, boe".