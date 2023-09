¿Gallardo le da consejos al DT de Palmeiras?: la picante frase de Abel Ferreira antes de enfrentar a Boca

El entrenador portugués admira al extécnico de River y reconoció que utiliza las tácticas del Muñeco.

Abel Ferreira es un admirador de Marcelo Gallardo y ahora enfrentará a Boca en la semifinal de la Copa Libertadores. El DT del Palmeiras reveló su amor por las tácticas del Muñeco y en la antesala al partido ante el Xeneize, el portugués contó la estrategia que podría utilizar para eliminar al equipo de Jorge Almirón.

Luego de que Palmeiras eliminara a River en la Copa Libertadores 2020, Abel Ferrera interceptó a Gallardo, lo abrazó y le dijo: “Que iba a ganar esta competición y quería dedicarle un porcentaje de esta victoria, porque si hoy soy mejor entrenador, también es gracias a él, eso fue lo que le dije exactamente en el final del juego. Y él me dijo ahora andá y ganala por mí”, detalló.

“Usé un movimiento de Gallardo, que no diré”

En una entrevista, Abel confesó que para mejorar su sistema de juego, leyó un libro sobre las tácticas del Muñeco. “Cuando jugamos el partido de ida por la semifinal de la Libertadores compré en Buenos Aires el libro ‘El Pizarrón de Gallardo. Así armó un River campeón’ (del periodista Christian Leblebidjian) y puedo decir que ganamos varios partidos porque usé un movimiento de Gallardo que no diré en qué sector fue y que lo vi en el libro de Gallardo”, indicó.

Si bien el DT no detalló la táctica que empleó, dio algunos indicios: “Muchos equipos hacen mucha marcación individual y, para liberarse de esos movimientos, abren espacios por dentro. No tengo problema en decirlo: me gustó esa idea de Gallardo, la encajé al equipo y los jugadores lo hicieron sin saber de donde venía”, relató el entrenador del Verdao.

Qué plan usará el DT de Palmeiras para jugar ante Boca: “15-15-15″

Para el partido ante Boca por la semifinal de la Copa Libertadores, Abel Ferreira prepara un sistema de tenencia fuerte de pelota y tendrá una delantera fuerte en ataque integrada por Mayke, Rony y Artur, el reemplazante de Dudu.

Ferreira usará el método 15-15-15, en el que exige a su equipo hacer un mínimo de 15 remates, 15 entradas y 15 centros durante todo el partido.

Por la fecha 24 del Brasileirao, Palmeiras perdió 1-0 ante Gremio y quedó en la segunda posición del campeonato con 44 puntos, a 6 unidades de Botafogo, el único líder del torneo. La derrota cortó una racha positiva del elenco que dirige Abel Ferreira en la previa a la serie por Copa Libertadores ante Boca. Pero además de caer, como visitante, el entrenador tuvo varios gestos que terminaron en una denuncia en su contra por parte de las autoridades del fútbol brasileño.

Tras el silbatazo final, Ferreira fue directo al vestuario, pero en su camino lanzó la siguiente frase, en portugués: “Eso es robar, eso es robar”. Mientras hacía gestos de “robo” frente a las cámaras.

Ante esta situación, la ABRAFUT (Asociación de Árbitros del Fútbol de Brasil) tomaron la decisión de denunciar al técnico ante el STJD (Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil) por “una conducta muy grave en contra de la ética, el carácter y todos los principios de honestidad e integridad del árbitro”. De confirmarse como culpable, Ferreira podría recibir una dura sanción.