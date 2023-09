Caso Antonini Wilson: condenan a Claudio Uberti y absuelven a De Vido y Echegaray

El ex titular del Occovi recibió una pena de 4 años y 6 meses de prisión. El fiscal había pedido que el ex ministro de Planificación también fuera condenado a 5 años por el delito de contrabando en grado de tentativa, pero los jueces concluyeron que no había pruebas para hacerlo.