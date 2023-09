“No me di cuenta lo que pasaba”: habló el motociclista al que chocaron los taxistas

La violenta pelea ocurrida en Palermo tuvo como única víctima a Miguel Alejandro, un trabajador gastronómica que salía de su turno y solo quería llegar a su casa.

Para Miguel Alejandro, empleado gastronómico, el 16 de septiembre pasado terminaba una noche más de trabajo. Era sábado a la madrugada y en el barrio porteño de Palermo se sentía: la gente salía de bailar, los bares aún tenían clientes en las veredas y, en las zonas más concurridas, los taxistas ya formaban fila para buscar pasajeros.

En ese contexto, la desesperación por agarrar un viaje desató una violenta pelea entre dos conductores. Y la única víctima del enfrentamiento resultó ser este hombre de 32 años al ser atropellado por uno de los choferes que estaba inmerso en su furia.

“No me acuerdo mucho, solo sé que volé. Salí volando contra la vereda, me di contra el poste de luz y quedé tirado en el piso. Empecé a tomar un poco más de noción cuando me quería parar y la gente me decía no lo hiciera”, relató Miguel acerca del hecho ocurrido en la intersección de las calles Thames y Gorriti.

El incidente se desató frente al restaurante Il Mattarello y sucedió delante de decenas de personas que se encontraban en el lugar. Una de ellas grabó la discusión entre los automovilistas y, sin imaginarse el desenlace, también terminó registrando el momento en el que Miguel fue impactado por el auto que manejaba uno de los involucrados. Quedó tendido en la bicisenda.

En la secuencia completa se ve que el enfrentamiento entre los choferes -que comenzó porque uno acusó al otro de querer robarle un pasajero- había frenado casi todo el tránsito, dejando apenas un carril para circular.

Sin embargo, en su versión, el motoquero señala que no advirtió el conflicto mientras conducía rumbo a su casa. “Cuando llego y veo que tengo dos autos mínimo parados delante de mí, pensé que un taxista había frenado como siempre hacen, que se ponen en doble fila para levantar o bajar un cliente. Pensé que los dos habían hecho lo mismo, no que pasaba lo que estaba pasando”, contó a este medio quien sufrió una fractura de clavícula y otros politraumatismos.

Remarcó que recién notó la discusión cuando ya se encontraba justo al lado de los taxis, mientras pasaba por el costado izquierdo de la calzada. Pero ahí ya era demasiado tarde: la pelea de manos a la que escaló la discusión entre los conductores había terminado y uno de ellos se había subido a su auto otra vez. Pero el otro chofer le pegó un golpe a su ventana y, en consecuencia, este dio un volantazo contra el agresor que terminó impactando en Miguel.

“De repente escuché algo que salía a toda velocidad y miré por el costado. Pero cuando miro ya lo tenía al lado mío. Lo único que me dio el tiempo fue a levantar las piernas. Me chocó del costado de la parte de atrás, como se ve en el video. Me dislocó el hombro, la clavícula y en la pierna tengo un dolor inmenso abajo en el talón”, compartió mientras continúa recuperándose del choque.

Sus recuerdos sobre los momentos posteriores al impacto son confusos: “No me acuerdo mucho, nada más que volé. Después ya me acuerdo en la ambulancia que habrá llegado a los 15, 20 minutos. La Policía creo que también (llegó) a los 15, 20 minutos. Eso fue lo único que me puedo acordar”, dijo.

Los agentes arribaron al lugar tras ser alertados por los vecinos de la zona. Por el episodio que tuvo a Miguel como damnificado, se solicitó presencia del SAME que lo trasladó Hospital Rivadavia, donde fue atendido y diagnosticado con politraumatismos, sin riesgo de vida.

Ninguno de los taxistas involucrados se acercó a ofrecerle disculpas ni a preguntarse cómo se encontraba. “No se comunicó ninguno. El que me chocó se tuvo que quedar en el lugar un rato solo porque no podía sacar el auto. El otro, cuando vio que me atropellaron, salió corriendo”, destacó.

Atravesado por la bronca del momento que vivió, concluyó: “El taxista quería pisar al otro y la ligué yo de onda. Ahora me dejó a pie y gastando plata porque la moto quedó totalmente destruida. Pero bueno, ya está”.

La violenta sucesión de hechos quedó a disposición de la Justicia para ser investigada. Las autoridades determinaron abrir una causa por lesiones, aunque no hubo detenidos.