Con tres estrenos, se renueva la cartelera de Cine Sunstar

La décima parte de la franquicia de El Juego del Miedo, se suma al thriller Resistencia y a una propuesta para los más chicos como es Paw Patrol: La Súper Película. Entrá en la nota y disfruta de los avances.

Jueves, día de estrenos para Cine Sunstar que renueva su cartelera con las mejores novedades del séptimo arte.

El plato fuerte de esta semana es la décima parte de El juego del miedo. La franquicia de terror suma un nuevo capítulo a su escalofriante derrotero con una entrega largamente esperado por los fanáticos de la saga.

Pero además, se suman el thriller de ciencia ficción Resistencia, con Gemma Chan, Allison Janney y John David Washington; y una propuesta para los más chicos como es Paw patrol: la súper película.

El juego del miedo 10. John Kramer está de vuelta. La entrega más perturbadora de la franquicia de SAW explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de SAW I (El juego del miedo) y SAW II (El juego del miedo 2), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer – solo para descubrir que toda la operación es una estafa y defrauda a los más vulnerables. Armado de un nuevo propósito, el infame asesino serial regresa a su trabajo, intercambiando papeles con los estafadores en su característico estilo visceral a través de tortuosas, trastornadas e ingeniosas trampas.

Resistencia. La batalla final entre humanos y la inteligencia artificial ha comenzado. Thriller post apocalíptico del director de Rogue One.