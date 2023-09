Ángel de Brito confirmó el romance entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

Los rumores de una presunta relación entre la modelo y el actor acaparan toda la atención en la farándula.

A principios de agosto, el rumor de romance entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel acaparó la atención de todos los medios. Sin embargo, en las últimas horas, dieron a conocer algunos detalles de cómo habría comenzado la presunta relación entre la modelo y el actor. “El sábado a la tarde, ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él no es lejos de donde vive ella”, reveló Yanina Latorre, al frente del ciclo de Ángel, tras jugar al enigmático con sus compañeras. Además, afirmó que al actor no le gusta la exposición mediática, como ha demostrado en el pasado al mantener un bajo perfil en cuanto a su vida personal. Las reuniones a solas entre Joaquín Furriel y Guillermina Valdés serían frecuentes, viéndose casi a diario. Sin embargo, todo indica que ambos desean mantener su relación en privado, sin la intromisión de los medios. Por el momento, ninguno de los dos involucrados han confirmado o negado la supuesta relación. Latorre reveló que el hecho de vivir cerca habría sido uno de los motivos por el que se cruzaban seguido y así nació el amor entre ellos. Acto seguido, Ángel reconfirmó el romance entre Guillermina y Joaquín. “¿Guillermina sigue con Furriel?”, le preguntaron al conductor a través de sus stories de Instagram. “Sí”, confirmó Ángel, sin filtro, dejando en claro que la ex de Marcelo Tinelli y el actor están viviendo un romance que avanza a paso firme.