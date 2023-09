Cami Lattanzio confirmó una bomba sobre Maxi Giudici

La ex "hermanita" estuvo en el programa "La jaula de la moda" y aseguró que él le dijo "sos mi tentación".

Cami Lattanzio habría sido la tercera en discordia entre los ex hermanitos Maxi Giudici y Juliana Díaz, y este miércoles estuvo en el programa de "La jaula de moda" conversando con Horacio Cabak y su equipo.

La ex hermanita confesó que "hubieron chats pero siempre de parte de él, de mi lado nunca le contesté", y agregó: "El mismo día que le pasó esto a Maxi, que ojalá esté bien, me puteó de arriba a bajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé".

Acto seguido, Cami se levantó y fue a buscar su celular para que el conductor fuera testigo de lo que Maxi Giudici le escribía y de las llamadas perdidas que le hacía.

"Esto es un montón", disparó el conductor al ver el celular, y ella confesó que él le había dicho hace un tiempo un comentario fuera de lugar, a lo que el ex modelo preguntó y ella contestó: "Si a mi me dicen que soy la tentación de alguien para mí está fuera de lugar".

Camila Lattanzio relató: "Juliana me llama y se lo confirmo por teléfono y le digo 'mirá amiga esto fue así', y ella me responde 'negalo no digas nada' y continúa diciendo 'al otro día me levanto con un montón de mensajes diciéndome que ella lo había contado".

"A Maxi lo tengo restringido porque no quiero que me metan. Me llegaron mensajes de toda mi familia", sentenció.