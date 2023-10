Una discusión para despertar a los propios que no votaron

Los candidatos se concentraron en sus discursos previos. Conservadores, no arriesgaron con novedades para seducir a electores ajenos.

Por Ignacio Miri

Para Clarín

La economía fue, tal como se esperaba, el eje de la discusión en el primer debate entre los candidatos presidenciales. Los cuatro opositores le achacaron a Sergio Massa la inflación, que el ministro incrementó en su gestión hasta niveles que no se veían desde hace tres décadas en el país. Massa intentó hacer, también como se esperaba, hablar de sus planes para el futuro como forma de escapar de la muy desfavorable realidad. Durante el bloque económico, no logró resolver esa evasión con suficiencia.

El debate fue, en ese sentido, una especie de resumen concentrado de la campaña electoral que implementaron Massa, Javer Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman. No hubo sorpresas, y los candidatos parecieron dedicados más a conservar sus electorados propios que a tratar de pescar votos en las peceras de los otros.

En ese sentido, las intervenciones, casi sin excepción discursos que no se corrieron de las consignas conocidas de cada uno, estuvieron más dirigidas a atraer a ese tercio de ciudadanos que eligió no votar en las PASO, una tarea que parece muy difícil y que tendrá un éxito modesto, o al menos no será parejo entre todas las alianzas.

Desde el arranque, Milei y Massa se eligieron como contrincantes. Los dos fueron los que se gastaron más velozmente las cinco oportunidades de derecho a réplica que tenían los candidatos. El libertario tropezó en varias ocasiones y trató de armar pasajes irónicos sin mucho éxito. Bullrich, que lució nerviosa al principio, consiguió reponerse más adelante y se concentró en hablarle directamente a Massa para romper esa confrontación cómoda que en un principio la dejaba afuera. Schiaretti se dedicó a reseñar el modelo cordobés y a reclamar más federalismo. Bregman habló del FMI en todas sus intervenciones y siempre lo señaló como la raíz de las calamidades que sufre la Argentina.

A pesar de ese cuidado con el que entraron al estudio los cinco candidatos, el debate terminó siendo más interesante que otros del pasado. Hubo cruces y también chicanas, pero todos tuvieron la oportunidad de decir lo que habían ido a decir. Las horas de ensayo les permitieron aprovechar con bastante eficiancia el tiempo que impuso la organización para cada intervención. En esta semana, todos los equipos tendrán tiempo de revisar cada minuto del programa y prepararse para la discusión del próximo domingo en la Facultad de Derecho de la UBA. También podrán dedicarse a cortar en pedacitos las preguntas y respuestas para diseminarlas en las redes sociales, la arena en la que termina hoy cualquier discusión.

Los dos escándalos políticos más recientes, el Caso Chocolate y las vacaciones de lujo de Martín Insaurralde, estuvieron presentes en la discusión pero no en la medida en que se esperaba. Hubo otras ausencias parciales que llamaron la atención. Los nombres de Alberto Fernández y Cristina Kirchner -presidente y vicepresidente de la Nación- casi no aparecieron. En rigor, fueron más mencionados en el debate de los candidatos a Jefe de Gobierno porteño.

Tal vez esa declinación se puede explicar por la merma de la polarización que implica el surgimiento de Milei como actor importante. Mauricio Macri, el otro nombre que explicaba la política argentina hasta hace poco tiempo, también fue mencionado muy esporádicamente.