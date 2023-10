Crece la expectativa en Santiago del Estero ante un posible incremento en los costos de los combustibles

¿Nuevo aumento? En diálogo con un equipo de Noticiero 7, la empresaria Marcela Dapello brindó detalles de la situación a nivel provincial.

Entre las principales noticias de este miércoles, se destaca el faltante de nafta en una tendencia que alcanza a gran parte del país y que tiene que ver con el congelamiento de precios.

En este contexto, las estaciones de servicio de Santiago del Estero se mantienen expectantes ante la posibilidad de un nuevo aumento en el precio de los combustibles debido al incremento en los costos de producción por parte de las refinerías.

La empresaria santiagueña, Marcela Dapello, dialogó con un equipo de Noticiero 7 y brindó detalles sobre la situación que atraviesa el sector local.

“Hace mucho tiempo tenemos como costumbre levantarnos a ver si conseguimos el combustible y cual es el precio actual”, expresó con cierto desconcierto y agregó que “al no poder conseguir la cantidad necesaria, no te permite planificar a un corto tiempo, al dia a dia, por lo que va habiendo distintos cambios y en el caso de nosotros -que no tenemos bandera- nos manejamos con intermediarios mayoristas que se abastecen en cada una de las petroleras y son ellos quienes tienen que ver qué es lo que consiguen para poder revendernos”.

En relación a la modalidad de trabajo y administración, Dapello contó que los precios se modifican “minuto a minuto” y definió a la situación como “compleja” porque “los mayoristas que tenemos no querían vender porque no tenían el precio a raíz de un rumor de que habrá un aumento".

Sobre el cierre, en un clima de incertidumbre, afirmó que "esto complica el normal funcionamiento de una estación de servicio”.