Marcelo Tinelli se tiño el pelo de azul y provocó una lluvia de memes: "Ridículo"

El conductor del Bailando 2023 innovó con su look y los internautas de X (ex Twitter) no perdonaron su drástico cambio de imagen.

Hoy 10:07 Como cada viernes, la pista del Bailando 2023 se convirtió en una fiesta y, en esta oportunidad, Marcelo Tinelli tiñó su cabellera de color azul, lo que provocó que el conductor fuera el centro de atención durante toda la noche y, posteriormente, en las redes sociales. Vestido con una musculosa negra -dejando expuestos sus tatuajes- y con un llamativo nuevo color en su pelo, el dueño de la productora LaFlia fue tendencia en la red social X (ex Twitter) con el hashtag #Tinelli. Entre los principales comentarios que lapidaban al ex de Guillermina Valdés se destacaban los siguientes: "Qué payaso que es Tinelli", "Un pitufo parece Tinelli", "Nah, ¿qué se hizo Tinelli? Dios mío", "Tinelli con el pelo celeste está en su etapa Cristian Castro", "Tinelli haciéndose el Rodrigo"; "Por Dios, lo ridículo que está Tinelli"; entre otros.

TAGS Marcelo Tinelli