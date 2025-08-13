Ingresar
Temor por un voraz incendio en la Ruta 92 cerca de Añatuya

Un foco ígneo en zona montuosa generó preocupación y temor. Dos dotaciones trabajaron para controlar la situación.

Hoy 22:15

Los Bomberos Voluntarios de Añatuya tuvieron que trabajar intensamente ante un incendio forestal generado a la vera de Ruta 92, entre Colonia Dora y Añatuya.

El foco ígneo se había generado en zona montuosa y de pastizales secos, y favorecido por el viento reinante comenzó a expandirse rápidamente generando temor y complicaciones en los vehiculistas que circulaban por la zona.

Fue necesario que trabajaran dos dotaciones de Bomberos para poder controlar la situación.

