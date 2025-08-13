Se realizó el anuncio oficial de la 15° edición de la Feria Provincial del Libro

Se desarrollará del 25 al 28 de septiembre en el Fórum.

Hoy 22:12

Con la presencia de autoridades del Gobierno de la provincia, miembros de la Fundación El Libro y representantes de la cultura santiagueña se realizó este miércoles por la tarde el anuncio de la 15° edición de la Feria Provincial del Libro, que se desarrollará del 25 al 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Fórum y en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) como espacio para los niños.

La conferencia de prensa tuvo lugar en el Fórum con la participación de la ministra de Educación, Mariela Nassif; los subsecretarios de Educación, José Píccoli; de Cultura, Juan Leguizamón, y de Turismo, Nelson Bravo; el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone; la directora del CCB, Cristina Campitelli, y el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Paz.

En esta ocasión se firmó también el convenio de cooperación entre el Gobierno provincial y la Fundación El Libro para la puesta en marcha de este encuentro literario.

Al respecto, Leguizamón dijo: "Es un honor que podamos hacer una nueva edición con una institución que trabaja para generar la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que ya tiene 50 años de existencia”. También agradeció a los escritores, expositores y a todos los que serán parte con diferentes actividades.

Adelantó que como todos los años será una feria amplia, “con mucha participación de distintos sectores, de la Municipalidad de la Capital, instituciones y agrupaciones de la cultura santiagueña".

A su turno, Rainone expresó: "Están haciendo un trabajo increíble y quiero destacar que el carácter federal de la fundación se ve ratificado en esta feria. El objeto de la fundación es promocionar el libro y la lectura, y hoy Santiago es un instrumento muy importante dentro de la promoción del libro y la lectura, motivo por el cual los felicito por organizar este evento".

Adelantó además que este año la escritora Liliana Hecker será parte de la ceremonia de apertura y destacó el esfuerzo del gobierno para darle continuidad al “Chequelibro”, como un instrumento diseñado para promover la lectura para que los chicos puedan adquirir producciones que sean de su interés.

En tanto, la ministra Nassif destacó la importancia de la feria como "un lugar y un momento de encuentro, de colaboración colectiva y de pensamiento que se debe revalorizar en tiempos en los cuales en muchos lugares la cultura no es reconocida con un valor estratégico”.

“Aquí, en Santiago del Estero, somos capaces y tenemos una fuerte convicción de que debemos promover e incentivar todas las manifestaciones culturales y ponerlas al alcance de todos; democratizar la cultura que no es un lujo, sino el derecho del ser humano; es dignidad del ser humano y también es el futuro de una sociedad", fundamentó.

Agregó: "Nuestra feria es como una especie de declaración de principios que hacemos los santiagueños. La palabra es puente, la lectura es libertad y la educación es la herramienta más poderosa que transforma a una sociedad. Así que con esa manifestación de principios que hacemos todos los años, volvemos a convocarlo al pueblo santiagueño, que nos acompañe".

Al final, Campitelli invitó a todos los santiagueños a visitar el espacio para chicos en el CCB, donde habrán muchas propuestas para toda la familia.

Durante la presentación se dio a conocer también que estará como expositora en el evento la doctora Claudia Romero, de la Universidad Torcuato Di Tella, presentando su libro “Liderazgo Educativo”; como también de Fabio Grementieri y Claudia Shmidt que harán lo propio con el libro “Arquitectura, Educación y Patrimonio”, cuya portada es el Colegio Nacional "Absalón Rojas" con las obras de puesta en valor.