El exmarido de Julieta Prandi cumplirá su condena compartiendo pabellón con el cura Grassi

Claudio Contardi fue sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado en un contexto de violencia de género. Cumplirá su condena en un penal de máxima seguridad junto a presos de alto perfil.
El empresario Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género. La sentencia incluye prisión inmediata, por lo que el imputado fue esposado en la Sala N°2 de los Tribunales de Campana, en medio de la emoción y el festejo de familiares y allegados de Prandi.
Según informó TN, Contardi pasará la noche en la DDI de Campana, donde se realizarán los trámites administrativos y controles médicos previos a su traslado a un penal de máxima seguridad. El recorrido incluirá un paso por la comisaría 5ta de Escobar, donde será alojado en un pabellón para violadores que funciona en la alcaidía.
El destino final será la Unidad Penitenciaria N°41 de Zárate-Campana, un establecimiento inaugurado en 2006 que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se trata de una cárcel de máxima seguridad, con régimen cerrado y estrictos controles, destinada a internos varones y que cuenta con un pabellón exclusivo para condenados por delitos sexuales.
En ese sector, Contardi compartirá espacio con presos de alto perfil, entre ellos el cura Julio César Grassi, condenado a 15 años por abuso sexual y corrupción de menores, y Fernando Farré, autor del femicidio de Claudia Schaefer.
El ingreso de Contardi al penal dependerá de la disponibilidad de cupo, lo que podría demorar desde un día hasta varias semanas. Hasta entonces, permanecerá bajo custodia en la alcaidía de Zárate-Campana.