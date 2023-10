Falleció Johnny Allon, a los 82 años de edad

Antonio Juan Sánchez fue una estrella de la cumbia argentina y conductor de televisión.

Antonio Juan Sánchez, mejor conocido como Johnny Allon, falleció a los 82 años de edad. El referente musical de los años 60 trabajó hasta sus últimos días en su programa musical, y el dolor por su pérdida se sintió aún en medio de una intensa jornada electoral.

Johnny Allon comenzó como Johnny Willy en la banda "Los Tammys", haciendo covers de bandas de rock internacional como Los Beatles y encontrando éxito con temas como "Twist y gritos", "Anochecer de un día agitado" y "Judy, judy, judy".

Tras una pequeña incursión en el cine, con la comedia musical "Una ventana al éxito", formó su propio conjunto a principios de los '70 y se encontró en el nombre Johnny Allon. Pero fue al final de la década cuando comenzó a trabajar en lo que sería su nueva pasión: la televisión.

Johnny incursionó en la TV como conductor de "Johnny Allon Show" en el Canal 2 de La Plata, pero será para siempre recordado por el clásico "Johnny Allon Presenta", emitido en el Canal 26 y uno de los programas pioneros de la difusión de videos musicales en Argentina, donde popularizó su frase "Cambiame la música".

El artista y conductor también fue impulsor de los primeros boliches de música tropical en el país, y hasta la fecha era dueño de dos locales bailables en Buenos Aires: "Yo voy los fines de semana a los boliches, porque amo lo que hago, es más amor que gusto", confesó para La 100 en marzo de este año.

En esa entrevista, también se refirió a su regreso a la conducción, con 82 años, con un programa digital en Tivi Channel: "Me hago estudios cada 6 meses y no me sale nada. ¡Y estoy vivo! Casi nadie lo entiende y mi mujer menos. Yo creo que estar sentado en mi casa en un sillón hamaca es esperar la muerte. Yo tengo salud, llegué entero y sigo dándole para adelante como si recién empezara. Para mí es maravilloso eso".