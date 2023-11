Las 10 canciones de rock más vendidas de la historia

La lista contempla desde los comienzos del rock en los 50 hasta fines de los 90.

Las formas de definir la historia del rock son varias. Una de ellas puede ser medirla a través de sus ventas internacionales. Al ver un listado de los 10 sencillos de rock más vendidos en la historia, pasamos de Elvis Presley a The Beatles, y de Elton John a Scorpions. Así, la música rock se convirtió en un gran negocio que revolucionó la industria musical, pero también nuestra forma de escuchar y comprender el arte.

Como es sabido, el concepto de ventas físicas es algo anticuado hoy en día, ya que vivimos en la época del streaming donde ya incluso el archivo digital no es tan relevante como solía serlo. A medida que nos acercamos a los 80, vemos una mayor prevalencia de canciones para caridad, como Band Aid y USA for Africa, temas hechos para eventos masivos.

La adición más nueva a esta lista, e irónicamente la que la encabeza, es la reversión de "Candle in the Wind" hecha por John en dedicatoria a la Princesa Diana, lo que fue tal vez el último momento de importancia para las ventas físicas.

Se puede considerar que cuanto más pasó el tiempo y las herramientas para acceder a la música popular crecieron, prevaleció mucho más la compra de discos enteros en los que la experiencia es mucho más expandida. Igualmente, esta lista comprende una historia mayor sobre el rápido desarrollo de la forma de arte popular que todavía prevalece hoy.

Podés ver el listado de los 10 sencillos de rock más vendidos de la historia a continuación.

Elton John – “Candle in the Wind 1997”

Bill Haley and His Comets – “Rock Around the Clock”

Elvis Presley – “It’s Now or Never”

USA For Africa – “We Are the World”

Bryan Adams – “(Everything I Do) I Do It for You”

Scorpions – “Wind of Change”

The Beatles – “I Want to Hold Your Hand”

Band Aid – “Do They Know It’s Christmas”

George Harrison – “My Sweet Lord”

The Monkees – “I’m a Believer”