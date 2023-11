ANSES amplió los créditos para jubilados y trabajadores: "Estamos dando la máxima cantidad de turnos posibles"

Son préstamos que sirven para cancelar deudas con tarjetas de crédito o para consumo. Para trabajadores hasta $ 1 millón, y para jubilados hasta $ 600.000.

A partir de este martes están habilitados los Créditos ANSES con nuevos montos vigentes de hasta 600 mil pesos en el caso de jubilados y pensionados y de hasta 1 millón de pesos para trabajadores en relación de dependencia aportantes al SIPA.

En este contexto, el Ingeniero Hugo Zavaleta explicó en Radio Panorama: "Es importante resaltar que aquellos que ya accedieron al crédito de los $400.000, pueden ampliarlo a través de internet, sin la necesidad de llegarse físicamente, ya que están registrados y verificados todos sus datos por ANSES. En el caso de los jubilados sigue siendo con turno previo en las oficinas".

"La atención es rápida, los turnos se respetan, por eso cerca del medio día ya no hay fila, la cual realizan quienes hacen trámites sin turnos por lo general. Es destacable el trabajo del personal de ANSES", agregó.

Asimismo, Zavaleta expresó: "A veces nos vemos sobrepasados en la demanda que tenemos, ahora estamos dando la máxima cantidad de turnos posibles".

En cuanto a las posibles estafas, sobre todo a los jubilados, el Ingeniero sostuvo: "Es importante que sepan que ANSES no llama, menos para pedir datos o pedir que se acerquen a un cajero, eso no pasa. Cuando los llamen diciendo esto, no den datos personales, corten la llamada".