La opinión de Mauro Icardi ante el primer tema de Wanda Nara: "La voy a bloquear"

Mauro Icardi protagonizó un divertido ida y vuelta con su esposa tras el estreno de la canción "Bad Bitch".

Wanda Nara estrenó su primera canción llamada “Bad Bitch” y la mediática decidió preguntarle a su esposo, Mauro Icardi, qué le había parecido su nuevo tema. Con algo de humor, pero sincero, la criticó fuertemente. “¿La vas a escuchar todo el tiempo?”, le preguntó a Icardi la empresaria de cosméticos y el jugador dijo con mucho humor: “No, la voy a bloquear de mi Spotify”, lanzó generando que Nara estalle de risa. “Vamos a ver cómo sale”, señaló el futbolista del Galatasaray y Wanda aclaró: “¡Sale igual que como la escuchaste!”, dijo y el futbolista respondió con mucha ironía: “¿Igual que eso que grabaste?”. En un momento de la charla, la hermana de Zaira Nara le dijo al padre de sus hijas, Francesca e Isabella: “Si la escuchás completa, ¿cómo te movés? Hacé un movimiento de cuando la escuchás”. Ante el pedido de Wanda, Icardi hizo su famoso movimiento que consiste en simular que se golpea la cabeza contra la pared: “¡Sos un idiota!”, dijo la conductora de MasterChef y Mauro advirtió: “Me voy a dar la cabeza contra la pared”. “Tampoco me sé mucho la letra. No tiene mucha lírica textual”, acotó picante Icardi y Wanda no escondió su molestia: “Sos pelo…. Me voy a enojar”.