"Lo extrañaba": Flor Vigna aclaró lo sucedido tras difundirse su video íntimo con Luciano Castro

La bailarina dió detalles tras la polémica que desató la grabación y explicó que fue "un error".

Flor Vigna contó por qué subió un video hot con Luciano Castro e hizo un mea culpa: “Perdón por el error”. Se trata de la publicación que hizo días atrás, donde se ve al actor tocándola por debajo de una minifalda negra mientras miran a cámara y sonríen.

Este lunes, la cantante habilitó una caja de preguntas para que sus más de cinco millones de seguidores le consultaran lo que quisieran. Fue entonces que una usuaria quiso saber por qué había subido aquel video provocador.

“Fue todo antes de este show. Estaba muy nerviosa. Luchito estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho y quise subir un video nuestro y cortarle la parte que no iba. No sé por qué por error se subió solo esa parte al final”, explicó. Y admitió: “Cuando terminé el show y me di cuenta me quería matar y lo borré al toque, pero ya lo habían agarrado de todos lados”.

Acto seguido, aprovechó para publicar la parte del video que sí quería compartir: una donde se los ve muy cómplices y mimosos. “Esta era la parte del video que sí quería poner”, sostuvo.

Y agregó: “Entre la gira y los laburos de los dos nos extrañamos mucho y, a veces, un videito te ayuda a sentirte más cerca. Perdón por el error y gracias a los que siempre están mandando su linda energía”.