Mauro Icardi sorprendió a Wanda Nara con una nueva propuesta a diez años de su casamiento

La empresaria reveló que su pareja, figura del Galatasaray, le pidió renovar los votos matrimoniales.

Wanda Nara fue sorprendida en las últimas horas por Mauro Icardi: el jugador del club turco Galatasaray le propuso renovar sus votos matrimoniales, a 10 años de su unión por Iglesia y ante la ley. Tras compartir este dato, la conductora y empresaria habló sobre cómo atravesaron sus problemas de salud en pareja: "Nosotros ya nos amábamos y éramos unidos, no necesitábamos pasar por esto para confirmarlo. Pero sí es verdad que comprobás cuán real es ese compromiso que tomás cuando te casás de 'acompañarse tanto en la salud como en la enfermedad'". Luego, confesó que el futbolista le volvió a pedir casamiento: "Voy a adelantar algo que todavía no conté: Mauro me propuso volver a casarnos... ¡Después de 10 años juntos!". Y detalló:"No definimos nada todavía, pero fue hermoso recibir su propuesta". Por último, Wanda Nara compartió donde piensa que será su nueva boda con Mauro Icardi: "Te juro que ni siquiera tuvimos tiempo de sentarnos a organizarlo, pero todos nuestros seres queridos están allá, así que ,si logramos cumplir este sueño, doy por sentado que será en la Argentina".