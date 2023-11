Balotaje 2023: así quedó el mapa electoral con los resultados en todo el país

Con una participación electoral que alcanzó el 76%, ya podés acceder a los resultados oficiales según cada distrito.

Luego de la finalización del horario para votar en las elecciones 2023, el Gobierno y los organismos electorales darán a conocer los resultados del balotaje presidencial, que tiene a Sergio Massa y a Javier Milei como candidatos. Conocé el mapa electoral y los resultados de los comicios provincia por provincia.

Javier Milei fue electo nuevo presidente tras conseguir la mayoría de votos en todas las provincias. Sergio Massa, su competidor y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), reconoció rápidamente la derrota: "Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo porque es el próximo presidente que los argentinos eligieron para los próximos cuatro años. Lo hice convencido de que lo más importante es el mensaje de que la convivencia, el diálogo, respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer".

"Los argentinos eligieron otro camino", reconoció ministro, y adelantó que "desde mañana, la responsabilidad y tarea de dar certezas y garantías sobre el funcionamiento político, social y económico es del nuevo presidente lecto. Esperamos que así lo haga", agregó.