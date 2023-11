"Estamos entrando en una dimensión totalmente desconocida"

Osvaldo Granados analizó el triunfo de Javier Milei y remarcó la incertidumbre respecto a lo que pueda pasar en el futuro.

Finalmente, Javier Milei le ganó las elecciones a Sergio Massa por una diferencia que sorprendió a todos y a partir del 10 de diciembre será el nuevo presidente de los argentinos. El licenciado Osvaldo Granados analizó lo sucedido en su columna en Radio Panorama y destacó que las próximas 48 horas son cruciales.

“Tenemos algo nuevo. La gente eligió a una persona diferente. Se eligió a alguien que está en política hace un año o dos. Algunos dicen que la bronca le ganó al miedo, otros dicen que la campaña del miedo fue un error garrafal porque consiguió todo lo contrario. Hacerse el canchero en el debate, evidentemente, tampoco ayudó”, señaló Granados y agregó: “también había un temor de seguir en lo que ya conocemos. Tenemos el aumento de la pobreza y la inflación. La gente dijo `terminemos con esto y busquemos algo nuevo, aunque no sepamos qué es lo que pueda pasar´”.

“Lo más importante de ayer fue que Massa cambió tres veces de postura durante el discurso. Cuando habló dijo “aquí se termina la política, ahora que se arregle el presidente con el que ganó, desde mañana que se hagan cargo´. Fue practicamente una renuncia. Cuando iba saliendo, alguien se acercó a decirle que Alberto estaba preguntando si se iba, porque `le estaba tirando el muerto a él. Precios Justos vence en unas horas, hay presiones sobre el mercado cambiario, hay muchos problemas que pueden explotar entre lunes y martes. Alberto quiere saber qué vas a hacer´. Primero dijo que no se iba. Al rato dijo que se iba a tomar una licencia hasta el 10 de diciembre, lo cual es exactamente que una renuncia”.

“Massa hizo todas las promesas habidas y por haber. Cuando asumió el dólar estaba $292 y llegó a $1.000; las reservas del Banco Central se desplomaron; la inflación no paró de crecer, Guzmán la dejó en 60% y ahora está en 140%; la pobreza creció al 40,1% y en el año de Massa hay 2 millones más de pobres. Esto era lo peor que le podía pasar. Pero dicen que lo que está por venir ahora es lo peor. No pueden frenar al dólar, ya no tiene poder político, todo el mundo sabe que se va, ahora toca la más difícil, por eso decidió irse de licencia”, remarcó Granados.

“La gente pidió algo nuevo, sin importar a dónde, es una dimensión desconocida. Nadie sabe a ciencia cierta a dónde vamos. Son tantos los problemas que nadie sabe si lo van a poder manejar. La gente se tiró a la pileta sin saber si hay agua o no” destacó Granados sobre la actitud de los argentinos durante las últimas elecciones.

“Ahora, ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿qué va a hacer la CGT? ¿Cómo va a justificar la CGT que en 4 años no hizo un paro general, habiendo aumentado la cantidad de pobres, con una inflación del 140%? ¿Cómo van a justificar hacer un paro ahora?”, cuestionó.

“La campaña del miedo se volvió un boomerang, se les volvió en contra. Nadie esperaba una diferencia tan grande, 12 puntos de diferencia es muchísimo. Lo único que sabemos de Milei es que pide un cambio y la carta de presentación dice que es un hombre que no tiene pasado, al menos en la política”.

“La gente decidió y dijo `todo me tiene harto, vamos a votar algo nuevo y ya está, estoy cansado´. Y este cambio estuvo acompañado de la juventud. Los menores de 35 años arrasaron, lo dicen todas las encuestas. Los jóvenes dijeron `los viejos me tiene podrido, nos trajeron hasta aquí, no puedo conseguir alquilar un departamento, conseguir un crédito, la plata no me llega a fin de mes´. Los jóvenes patearon el tablero y que sea lo que Dios quiera”.