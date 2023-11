La DAIA solicitó la suspensión del recital de Roger Waters en Argentina

La ONG presentó ante la Justicia un amparo con un pedido de medida cautelar para evitar que el músico británico toque en Buenos Aires. Es por “expresiones y mensajes antisemitas”.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó este martes ante la Justicia un amparo con un pedido de medida cautelar solicitando la suspensión del recital que Roger Waters debe dar esta noche en el Estadio River.

El pedido, según explicó la DAIA en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, se debe a las “expresiones y mensajes antisemitas” del músico británico durante su presentación en Montevideo, Uruguay, el pasado viernes 17 de noviembre.

“La DAIA repudia, condena y considera peligrosos los mensajes antisemitas que el ex líder de la banda Pink Floyd viene repitiendo en sus presentaciones públicas. Además de poner en duda la masacre terrorista cometida por Hamas el 7 de octubre asegurando que fue un invento de Israel, durante el show en Uruguay insultó al presidente de la Comunidad Judía de Uruguay [N. del E.: Roby Schindler] y acusó a Israel de asesinar al pueblo palestino”, continúa el comunicado.

Y cierra: “Sin lugar a dudas, Roger Waters promueve discursos de odio y su conducta viola la Ley Antidiscriminatoria, una legislación valiosa que rige en la República Argentina y que fue promovida por la DAIA”.

Roger Waters y un regreso envuelto en polémica

La vuelta de Roger Waters a la Argentina para dar dos conciertos en el Estadio River Plate (hoy y mañana) se vio eclipsada por las declaraciones del ex Pink Floyd sobre el ataque terrorista de Hamas en Israel, ocurrido el 7 de octubre pasado.

Si bien la DAIA ya había puesto reparos sobre la visita del músico británico al país, las últimas entrevistas y expresiones públicas de Waters sobre el conflicto entre Israel y Palestina provocaron que importantes hoteles de Buenos Aires y Montevideo (ciudad en la que se presentó el viernes) rechacen la estadía del músico inglés.

En pleno show en la capital uruguaya, dijo: “Estamos tan felices de estar acá con todos ustedes en Montevideo. Sé que no todos querían que viniera. Tengo que desearle unas buenas noches en particular a Roby Schindler, quien es líder de una organización israelí acá [N. del E.: es el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay] e hizo que me prohibieran alojarme en los hoteles de su hermosa ciudad. Así que, Roby, ¡vete al carajo!”.

Y agregó: “No me quiero poner muy alegre porque, mientras hablamos, sus amigos, el gobierno israelí, están masacrando a nuestros amigos, el pueblo palestino en Gaza”.