Alberto Fernández: "Está claro que hubo algo que no supimos sintonizar con la sociedad argentina"

El todavía presidente le advirtió a su sucesor, Javier Milei, de los riesgos que suponen para el país sus posicionamientos en materia de política exterior.

El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, le achacó la derrota en la segunda vuelta de elecciones generales de Sergio Massa, su ministro de Economía y candidato de la coalición Unión por la Patria, al hecho de que no supieron sintonizar con la sociedad, según lo declaró durante una entrevista concedida al diario El País de España, que se publicó este viernes.

"Me preguntaron si me sentía responsable de la derrota y lo que creo [es] que acá no hay que buscar un responsable", declaró. "Está claro que el que gobierna tiene una responsabilidad en todo esto. Está claro que hubo algo que no supimos sintonizar con la sociedad e hizo que la sociedad no nos acompañe", añadió, reconociendo que es necesario tener un "sincero debate" para determinar en qué fallaron.

Asimismo, afirmó que durante su legislatura les pasó de todo, mencionando la deuda que heredaron de la Administración Macri, la pandemia del covid-19 con un sistema de salud que había sido desmantelado, el conflicto de Ucrania en un momento en el que su nación necesitaba importar energía para poder seguir produciendo, la peor sequía en 100 años y el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando se le preguntó acerca del encuentro de este martes con su sucesor, Javier Milei, Fernández explicó que fue una reunión de tipo institucional en la que, pese a que claramente no piensan igual, pudieron escucharse mutuamente.

"Recuperar la convivencia democrática"

"Lo primero, y se lo dije a Milei, es que nosotros tenemos que bajar los decibeles de la confrontación interna, tenemos que recuperar la convivencia democrática, es decir, respetar que otro piense de otro modo. Eso no quiere decir que nos tengamos que quedar callados porque ahora ganó el opositor", comentó.

Asimismo, indicó que espera que la futura vicepresidenta, Victoria Villarruel, no siga teniendo una mirada negacionista de la dictadura cívico-militar (1976-1983) que —en su opinión— fue la "mayor tragedia argentina".

"Entiendo que viene de una familia militar y que debe haber vivido esa situación como una tragedia personal. Descubrir que se ha vivido entre torturadores, asesinos y desaparecedores de gente debe ser muy traumático para cualquiera, pero no puede negarse semejante cosa", apuntó.

Por otro lado, el todavía inquilino de la Casa Rosada aseguró que ha advertido al líder de La Libertad Avanza sobre los riesgos que suponen para el país sus posicionamientos en materia de política exterior.

"Podemos hablar con [Joe] Biden, con [Vladímir] Putin, con Xi Jinping o con Pedro Sánchez y no quisiéramos perder esa libertad […] He recibido la preocupación del Gobierno chino, he hablado con [Luiz Inácio] Lula [da Silva] y he hablado con el presidente electo y le he dicho que tenga cuidado con estas cosas", concluyó.