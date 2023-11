Marvel quiere a Anya Taylor-Joy en Los 4 Fantásticos

Aunque Los 4 Fantásticos sigue sin tener siquiera cerrada la versión definitiva de su guion, Marvel Studios sigue trabajando en dar forma a su reparto con nombres muy potentes. Así, nuevas informaciones han vinculado a la actriz Anya Taylor-Joy con el proyecto, que tiene previsto llegar a los cines el 2 de mayo de 2025.

El Universo Cinematográfico de Marvel se agita con información muy interesante, ya que quieren fichar a la actriz Anya Taylor-Joy, para un emocionante papel como villana en el esperado reinicio de Los Cuatro Fantásticos (2025). ¿Será ella la nueva Silver Surfer?

Supuestamente veremos a Galactus en el reinicio de Los Cuatro Fantásticos y desde hace un tiempo se está rumoreando que tendrá un heraldo femenino. Algo que ya ha ocurrido en los cómics. Como por ejemplo Frankie Raye, ella fue novia de Johnny Storm y se convirtió voluntariamente en el heraldo del devorador de mundos. Pero si vemos a este personaje en el cine, probablemente cambiarán mucho su origen.

Ahora están perfilando el reparto.

Por ahora, no hay un elenco confirmado, pero los rumores indican que Pedro Pascal y Vanessa Kirby podrían ser Reed Richards y Sue Storm respectivamente. Además, Javier Bardem podría fichar para ser Galactus y sería muy interesante que fuera acompañado de Anya Taylor-Joy, ya que es una de las mejores actrices jóvenes de Hollywood.

Javier Bardem suena como Galactus.

El informante, Daniel Richtman, lanzó la primicia, generando aún más entusiasmo sobre el casting. ¿Podría ser Taylor-Joy la nueva cara detrás de la icónica figura de Silver Surfer o Frankie Raye? ¿Fusionarán a varios personajes para que encaje todo? Pronto sabremos más detalles.

Vanessa Kirby podría ser Sue Storm.

Hay que recordar que Anya Taylor-Joy ya interpretó a un personaje de Marvel, ya que dio vida a Illyana Rasputin en Los nuevos mutantes (The New Mutants) de 2020. Película de FOX que mostraba a jóvenes con poderes encerrados en una institución. Además, actualmente está muy cotizada, ya que después de triunfar con Gambito de dama, Última noche en el Soho, El hombre del norte, Peaky Blinders y Super Mario Bros.: La película, podremos verla en Furiosa (spin-off de Mad Max), The Gorge de Scott Derrickson y Laughter in the Dark de Scott Frank.

Los Cuatro Fantásticos se estrenará el 2 de mayo de 2025, así que pronto empezarán el rodaje, por lo que seguramente habrá un gran anuncio del reparto que han escogido.

Anya Taylor-Joy