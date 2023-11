El incidente que sufrió Estefi Berardi en los Martín Fierro Latino: "Descompuesta"

La panelista Estefi Berardi contó a través de sus redes sociales el incidente que sufrió en los Martín Fierro Latino que se realizaron en Miami.

Estefi Berardi viajó a la ciudad de Miami para participar de los Martín Fierro Latino -que se entregaron el lunes-, sin embargo, en la ceremonia, la periodista sufrió un pequeño incidente y ahora lo compartió con sus seguidores.

Berardi mostró en Instagram el impresionante outfit que usó para la entrega de premios, ella lució un bellísimo vestido de Claudio Cosano, en color dorado, el pelo lo llevó suelto y acompañó el look con un maquillaje natural.

En Instagram, la panelista abrió la cajita de preguntas y respuestas y habló de su experiencia en los Martín Fierro Latino. Un usuario le preguntó por una foto que publicaron desde LAM donde se la veía aislada, y ella explicó: "Fui una de las pocas que se quedó hasta el final. Igual llegué descompuesta a mi casa del frío que pasé".

En otra historia, la expanelista de LAM respondió: "Me fui al fondo del frío que tenía. Buscaba huecos donde no me diera tanto el aire". Y reveló: "Hubo una famosa que directamente se fue a la calle porque estaba descompensada del frío. No llevamos abrigo".