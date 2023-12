Cómo saber si alguien me dejó de seguir en Instagram

Aunque la red social de Meta no notifica directamente sobre estas acciones, existen señales que pueden indicar que alguien haya decidido dejar de seguirte.

En el vertiginoso mundo de las redes, las distintas herramientas en Instagram son importantes para las interacciones sociales. Para muchos, saber si alguien lo dejó de seguir en la red social de Meta es una cuestión fundamental. Afortunadamente para ellos, detectar este cambio puede ser más sutil de lo que parece a simple vista. Aunque la plataforma no notifica directamente sobre estas acciones, existen señales que pueden indicar que alguien decidió dar el paso de dejar de seguirte. Observar la reducción repentina en el número de seguidores, el distanciamiento en la interacción mediante likes o comentarios, o incluso la ausencia de sus publicaciones en tu feed son indicios que podrían señalar que alguien ha optado por cortar el vínculo en el mundo digital. Incluso, no es necesario recurrir a aplicaciones de terceros con este propósito. El único criterio indispensable es estar logueado en Instagram y contar con la versión más reciente de la aplicación en el dispositivo móvil. El truco para saber si alguien me dejó de seguir en Instagram El truco está disponible tanto en dispositivos con sistema operativo Android como en aquellos con iOS, y no requiere realizar ajustes en la configuración de privacidad de la cuenta. Abrir la aplicación de Instagram instalada en el dispositivo móvil.

Una vez dentro, se debe buscar el nombre del usuario del cual se sospecha que dejó de seguir

Clickear en la sección que indica "Siguiendo" y examinar la lista de seguidos para verificar si el nombre buscado no aparece, lo que indicaría que ese usuario lo dejó de seguir. Para determinar si alguien dejó de seguir tu propia cuenta, se debe abrir la aplicación Instagram en el móvil y dirigirse al propio perfil. Luego, hacer clic en "Seguidores" y buscar la cuenta sospechada. Si el usuario no aparece en la lista de seguidores, significa que dejó de seguirte. Es importante tener en cuenta que si al buscar una cuenta, el perfil muestra la frase "Esta cuenta es privada", no será posible ver los nombres de las personas a las que sigue, lo que impide descubrir si dejó de seguir a alguien. Esto indica que la persona restringió el acceso a su contenido, pero no necesariamente dio unfollow a alguien, ya que es posible tener seguidores sin seguirlos y viceversa.