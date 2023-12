Carlos Melconian volvió a cargar contra la dolarización que propone Milei y la tildó de “fantasía”

El economista anticipó que se vienen seis meses “muy duros” y sostuvo que “la Argentina ya está en la estanflación”.

El excandidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, volvió a criticar el plan dolarización que propuso el presidente electo Javier Milei a lo largo de su campaña y advirtió que “la Argentina ya está en estanflación”. “El valor del dólar es una anécdota móvil. Va a depender de muchas cosas. La dolarización era una fantasía. No habrá liberación cambiaria. La Argentina ya está en estanflación”, advirtió el economista. No obstante, afirmó que “hay chance de cambiar la tendencia de la estanflación en la que ya está Argentina hace muchos años”. Carlos Melconian también sostuvo que observó un cambio en el libertario desde que ganó el balotaje: “El Milei de hoy no tiene nada que ver al del 19 de noviembre. Es más pragmático”. Sobre los a los famosos “seis meses muy duros” que anticipó Milei para el inicio de su mandato, Melconian opinó que “serán duros” pero llamó a “no sobreactuar la dureza ahora”. En declaraciones con Radio Mitre, el ex titular del Banco Nación consideró que “hay un período de transición que es muy importante. Seguramente habrá una reforma profunda. La vocación de cambio es muy importante”. “Porque el presidente electo hoy, Javier Milei, no ganó ahí nomás. Ganó con una paliza y ganó en casi todo el país”, recordó. Melconian también afirmó que lo que deja el gobierno de Alberto Fernández es “una de las peores herencias que se han visto” y anticipó que al calor de las reformas de Milei y los primeros efectos que tendrán en la economía “va a empezar a medirse el apoyo político” que realmente tiene el libertario. “Lo único que espero es que haya equipo, que haya programa, que haya un buen diagnóstico, porque el tema del diagnóstico no es un tema menor. El 10 de diciembre del 2015 falló el diagnóstico y estaba también todo listo para no perder el tren”, dijo sobre la gestión de Mauricio Macri.