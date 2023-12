Francisco Paoltroni: "Somos mayoría los legisladores que queremos un cambio"

El senador nacional electo por Formosa de LLA agradeció al presidente electo Javier Milei por la "confianza depositada" al postularlo como candidato para ocupar la presidencia Provisional del Senado.

El senador nacional electo por Formosa de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Paoltroni, agradeció hoy al presidente electo Javier Milei por la "confianza depositada" al postularlo como candidato para ocupar la presidencia Provisional del Senado y aseguró que, de ser elegido, "voy a trabajar incansablemente para estar a la altura" y "generar los consensos necesarios para la reconstrucción Argentina".

"Muchas gracias al presidente electo, @JMilei, por la confianza depositada en mí para ser el candidato a la presidencia provisional del Senado. De ser elegido voy a trabajar incansablemente para estar a la altura y generar los consensos necesarios para la reconstrucción Argentina", escribió Paoltroni en su cuenta de la red social X.

En tanto, en declaraciones realizadas a Radio Provincia, sostuvo que "somos mayoría los legisladores que deseamos un cambio profundo que nos lleve a otro destino" y manifestó que "nadie en su sano juicio puede decir que esto funciona, cuando, después de 40 años de democracia tenemos 50% de pobreza en el país. Todos hemos fracasado".

Paoltroni también se refirió al escenario que se abre a partir de la asunción de Milei y consultado sobre las alianzas que vislumbra en el ámbito parlamentario, estimó que habrá "una reconfiguración de fuerzas".

"Unión por la Patria tiene 33 senadores, pero en subgrupos. Me resisto a creer que estas 33 personas siempre van a votar de la misma forma" manifestó.

Sobre las medidas que está analizando el presidente electo, consideró que "si no bajamos la inflación, achicamos el déficit y no tenemos crédito e inversión" no se podrá salir de la crisis.

"Dentro de lo que se ha propuesto en LLA, nuestro presidente dará un orden de prioridades el 10 de diciembre", dijo y anticipó que tienen que ver con "desregulaciones y desburocratizar".

El legislador electo, asimismo, advirtió que "no hay posibilidad ni de 5 ni 10 toneladas de piedra porque no vamos a permitir el delito".

Consultado sobre el rol del expresidente Mauricio Macri en el gobierno LLA, manifestó que "salió a dar el apoyo porque hay muchas coincidencias en el plano ideológico" y también como "reflejo de supervivencia", y en ese sentido manifestó que "Javier hizo muy bien en tomar varios cuadros técnicos de Juntos por el Cambio".

En cuanto al apoyo del mandatario cordobés, Juan Schiaretti, sostuvo que "ahora hay un cuadro en Anses que viene de sus filas y se lo suma al equipo de gestión por considerar que es el mejor para ocupar ese lugar".

Además, aseguró tener una "excelente relación" con la vicepresidenta electa Victoria Villarruel y remarcó: "Hay que implementar las reformas lo más pronto posible para que en 5 a 6 meses empecemos a tener superávit para poder bajar la inflación y tener crédito e inversión y se empiece a generar trabajo".