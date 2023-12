Quién es Daniel Tillard, el elegido por Javier Milei para presidir el Banco Nación

Hombre de Schiaretti, es el actual titular del Banco de la Provincia de Córdoba. Será secundado por Darío Wasserman, según confirmó en un comunicado la Oficina del Presidente Electo.

Daniel Tillard, hombre del riñón del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, será el presidente del Banco Nación a partir del 10 de diciembre en el gobierno de Javier Milei, según informó esta mañana en un comunicado la Oficina del Presidente Electo. Será secundado por Darío Wasserman.

Tillard es licenciado en Economía egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y según indica en su perfil de LinkedIn, posee formación profesional especializada en economía y finanzas y cuenta con experiencia en gerencia y dirección de entidades financieras, bursátiles y negocios fiduciarios.

En la función pública, fue director del Banco de la Provincia de Buenos Aires y desde 2015, es presidente del Banco de la Provincia de Córdoba.

De este modo, el schiarettismo se anota otro nombre en la administración entrante. En el organigrama del futuro gobierno, ya fue designado al frente de la ANSES Osvaldo Giordano, actual ministro de Finanzas de aquella provincia.

"No soy quien para decirle al nuevo presidente qué es lo que tiene que hacer o qué funcionarios tiene que nombrar. Sí digo que nosotros queremos que le vaya bien y estamos para ayudar. Jamás de mi boca saldrán palabras que le digan 'para ayudarte exijo esto'. Claro que me alegra si son elegidos funcionarios nuestros o cordobeses para encarar esta tarea de que Argentina deje atrás la decadencia", dijo hace algunos días en la Bolsa de Comercio de Córdoba el ex candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País.