Se filtró un filoso comentario de Rusherking contra la China Suárez

El cantante y la actriz terminaron su relación en los peores términos y ahora, un nuevo comentario de él, dejó en evidencia su mal vínculo.

A pesar de que parecían muy enamorados, Rusherking y la China Suárez terminaron su relación de manera abrupta el pasado mes de abril. A partir de ese momento comenzaron a surgir miles de hipótesis sobre la razón de su distanciamiento debido a que no sólo se dio de manera sorprendente, sino que dejó a ambos artistas en malos términos. De hecho, ahora, Rusherking le lanzó un filoso comentario a la China Suárez a través de un comentario en Instagram que dejó en evidencia su mal vínculo. Fue Estefi Berardi quien, también en su perfil oficial de la red de la camarita, notó esta declaración que el cantante hizo en una publicación de Karina la princesita, quien presentó su nueva canción, "Sinvergüenza". Ante esto, Rusherking no dudó en comentar: "¿Quién no tuvo una sinvergüenza en su vida?". Debido a esta pregunta, Estefi Berardi aseguró que el comentario iría hacia la China Suárez. Lo cierto es que los actores no dejaron de lanzarse distintos comentarios desde que terminaron su relación. Días atrás, por ejemplo, él dijo que no estaba en pareja desde hace un año, negando así su relación con la actriz. Por su parte, la China, presentó también su nueva canción "Corazón de cartón" donde, una de las frases, señala: "Era mentira cuando decías que era perfecta", haciendo también referencia al single que ambos lanzaron juntos "Perfecta", donde se dedican amor eterno.