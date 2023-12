Lautaro Martínez confirmó que firmará la renovación con Inter hasta 2028

El delantero argentino seguirá vistiendo la camiseta del neroazzurro.

El delantero argentino Lautaro Martínez, goleador y capitán de Inter, de Italia, confirmó hoy que sólo restan "detalles" para firmar la renovación de contrato hasta 2028.

"Sólo faltan un par de detalles. Tengo muchas ganas de renovar, me siento bien, mi familia también y la gente me quiere. Ya falta poco (para la firma) no habrá problemas. Yo estoy tranquilo", expresó el "Toro" en una entrevista con el medio SportMediaSet.

El bahiense llegó al "neroazzurro" desde Racing Club en julio de 2018 y en caso de completar el nuevo contrato cumpliría diez temporadas seguidas en el club de Milán.

Con los 13 goles que marcó en la presente Serie A, Martínez suma 92 y tiene como objetivo llegar al centenar.

"Me gustaría marcar muchos goles pero lo importante es que gane el Inter. Mi objetivo es mejorar el nivel cada año", expresó el delantero campeón del Mundo en Qatar 2022.

El "Toro" es la figura y el goleador de la liga italiana que tiene a Inter como líder con 35 puntos, a dos de ventaja sobre Juventus, luego de 14 fechas.