Quién es Rafael Arcaute, el nuevo novio argentino de Shakira

Shakira cerró su etapa con Gerard Piqué hace tiempo y ahora se abrió a una nueva relación con Rafael Arcaute. Conoce quién es este productor argentino.

A pesar de que su 2023 empezó en la peor etapa con la confirmación de su separación de Gerard Piqué y el hecho de que éste tenía otra pareja, ahora Shakira está en su mejor momento. Tanto en lo musical como en lo romántico, la cantante vive un momento idílico al ya estar, aparentemente, nuevamente en pareja o al menos dándose una nueva oportunidad. Hace unas horas trascendió que Shakira estaría en una relación con Rafael Arcaute, un productor argentino de 44 años a quien conoce hace tiempo y que, por lo que se reveló, estaría interesado en ella hace varios años. "Bombazo internacional de Shakira. No fue Hamilton, no fue Turizo, todo es mentira. Shakira tiene alguien que, poquito a poco, le está ganando el corazón. Se trata, nada más y nada menos que de Rafael Arcaute", aseguró el periodista Javier Ceriani. A su vez, dicho comunicador reveló: "Este argentino de 44 años lleva años detrás de ella, pero ha esperado a que acabara su relación con Piqué. Se conocen desde hace muchos años. Él ha viajado en varias ocasiones a ayudarle en producciones. Ella le está dejando de a poquito que entre en su corazón. Lo que me han dicho en los últimos días es que Shakira estaría aceptando dar un paso más". Según lo que se sabe hasta el momento de ambos es que tanto la familia de Shakira como la de Arcaute se conocen, por lo que estarían encantados con su vínculo romántico. Pero, para conocerlo más, te revelamos los detalles de este productor musical que habría conquistado el corazón de la colombiana. 1. Tiene varios premios Grammy Latino en su haber. 2. Trabajó con artistas internacionales de la talla de Calle 13, Diego Torres, Camilo, Pedro Capó, Carlos Vives, Nathy Peluso y Lali Espósito. 3. Egresó de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini en Buenos Aires para luego estudiar Licenciatura en Composición en la Universidad Nacional de Quilmes. 4. Sus primeros pasos en la industria fue con Luis Andrés Spinetta, en donde se desempeñó como tecladista e ingeniero para varios álbumes de la banda. 5. Desde 2018 vive en Miami, forma parte de la oficina regional de Sony Music.