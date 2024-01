Las pruebas que confirmarían la fuerte crisis entre Stefi Roitman y Ricky Montaner

A través de las redes sociales, la pareja compartió algunos que mensajes que encendieron las alarmas de una posible ruptura.

Stefi Roitman y Ricky Montaner parece que no arrancaron bien el 2024 y preocuparon a todos sus seguidores con varias publicaciones polémicas que dieron de qué hablar. Tanto la actriz como el cantante publicaron en sus cuentas oficiales de Instagram videos que alimentan los rumores que indican que la pareja estaría atravesando una fuerte crisis. Primero fue Stefi, que decidió publicar un video en TikTok donde se escucha una canción de Feid que dice: “Todo era mentira cuando tú me decías baby, te extraño, que duraríamos años, baby, dolió tu engaño”. Pero eso no fue todo, ya que la argentina escribió en el mismo: “Cuidado con dejar ir un buen amor por hacerte el loquito”. Por su parte, Ricky Montaner eligió otro fragmento de una canción que decía: “No estoy sugiriendo que le hagas daño a nadie, pero si no lo terminas, baby, vas a destrozarme”. Luego, agregó: "Puedo escucharlo todo el día”.