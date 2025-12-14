Profundo dolor y conmoción en las redes sociales tras la muerte de la joven pareja en la Ruta 9

Familiares, amigos y seres queridos despidieron con mensajes desgarradores a la joven pareja que perdió la vida en un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de El Mojón.

Hoy 18:49

La muerte de Mayra Alejandra Rojas y Elías Gabriel Agustín Fuentes generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes en las últimas horas volcaron su dolor en las redes sociales para despedir a la joven pareja, víctima de un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1112, en la localidad de El Mojón.

Tras conocerse la noticia, familiares, seres queridos y conocidos los despidieron con mensajes cargados de tristeza, incredulidad y amor.

El trágico hecho se produjo cuando la pareja protagonizó un choque frontal con un colectivo de larga distancia que cubría el trayecto Córdoba–Tucumán, lo que derivó en el fallecimiento de ambos en el lugar. Mayra tenía domicilio en Nueva Francia, mientras que Elías residía en Campo Alegre.