Rocío Marengo mostró un dulce momento de su hijo Isidro en neonatología

El pequeño nació prematuro y aún permanece en cuidados especiales del sanatorio, donde su mamá comparte cada avance con sus seguidores.

Hoy 20:25

Rocío Marengo compartió una tierna foto de su hijo Isidro desde la internación. El bebé nació prematuro y por eso continúa en neonatología del Sanatorio Otamendi.

En la tarde de este domingo, la artista publicó en sus historias de Instagram una foto en la que se ve a su hijo acostado cubriéndose la cara con las manos. “Mami, no me saques más fotos”, escribió divertida.

Cabe remarcar que Isidro nació el 3 de diciembre. El 11, la artista recibió el alta médica y pudo volver a su casa. Sin embargo, aclaró que el nene debía continuar internado en neonatología.

“Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3″, dijo Rocío. Y aseguró: “Claramente, no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo”.

Además, destacó el apoyo que recibió de sus seguidores en estos días tan movilizadores: “Tengo miles de mensajitos y regalitos. Gracias, de a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente. Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí”.

