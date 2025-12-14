Rocío Marengo mostró un dulce momento de su hijo Isidro en neonatología

El pequeño nació prematuro y aún permanece en cuidados especiales del sanatorio, donde su mamá comparte cada avance con sus seguidores.
Rocío Marengo compartió una tierna foto de su hijo Isidro desde la internación. El bebé nació prematuro y por eso continúa en neonatología del Sanatorio Otamendi.
En la tarde de este domingo, la artista publicó en sus historias de Instagram una foto en la que se ve a su hijo acostado cubriéndose la cara con las manos. “Mami, no me saques más fotos”, escribió divertida.
Cabe remarcar que Isidro nació el 3 de diciembre. El 11, la artista recibió el alta médica y pudo volver a su casa. Sin embargo, aclaró que el nene debía continuar internado en neonatología.
“Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3″, dijo Rocío. Y aseguró: “Claramente, no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo”.
Además, destacó el apoyo que recibió de sus seguidores en estos días tan movilizadores: “Tengo miles de mensajitos y regalitos. Gracias, de a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente. Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí”.